Eros Maggioni, marito Michela Vittoria Brambilla/ Matrimonio? È stato molto riservato

Eros Maggioni è il marito di Michela Vittoria Brambilla, l’onorevole ospite della nuova puntata di Domenica In di Mara Venier. La presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente è felicemente sposata da otto anni con il giovane imprenditore. Insieme i due hanno fondato il Centro medico lombardo di Cernusco Lombardone. Un grande amore quello tra Eros e Michela Vittoria che si sono sposati l’11 luglio del 2012 con una cerimonia intima e privata a cui hanno partecipato le rispettive famiglie e gli amici più stretti. Un matrimonio discreto, celebrato in gran segreto nel municipio di Tavernola, nonostante l’onorevole durante una delle sue tante interviste aveva rivelato di sognare un matrimonio in chiesa. Alla fine la Brambilla, forse per evitare il clamore e l’attenzione del gossip, ha preferito una cerimonia intima e privata nel municipio di Tavernola come ha raccontato lo stesso sindaco: “È stato tutto molto riservato, come volevano gli sposi. Comunque scrivete che l’ex ministro al Turismo ha scelto Tavernola per sposarsi, mentre il governo attuale dà il via libera a bruciare rifiuti nel cementificio”. Dopo il matrimonio la coppia è andata a vivere in Brianza con il primogenito Vittorio Edoardo e tantissimi amici animali: 24 gatti, 14 cani, 4 cavalli, 2 asini, 7 capre, 3 galline e 200 piccioni. Dal loro matrimonio poi sono nati altri due splendidi figli: Stella Sofia nel 2014 e Leonardo nel 2017.

Chi è Eros Maggioni, il marito di Vittoria Michela Brambilla

Classe 1967, Eros Maggioni è nato il 23 giugno a Merate, un comune italiano di 14 891 abitanti della provincia di Lecco, nella Regione Lombardia. Eros è un imprenditore e si divide, per motivi di lavoro, tra l’Italia e il territorio lombardo. In passato ha collaborato, occupandosi della parte commerciale ed internazionale, della Trafilerie Brambilla S.p.A., azienda operante nel campo del filo di acciaio inossidabile. Non solo, con la moglie Vittoria Michela Brambilla ha fondato il Centro Medico Lombardo, una struttura composta da vari poliambulatori che si occupano di diverse branche specialistiche. Nello specifico il Centro Medico Lombardo si occupa dell’odontoiatria e di tutto quello connesso a questo campo medico. Oltre al lavoro come imprenditore e presidente del Centro Medico Lombardo, Eros è un grande appassionato di automobili e biciclette d’epoca. Una passione che l’ha spinto a partecipare in prima a diverse corse a livello amatoriale e ad essere eletto nel consiglio direttivo dell’Aci.



