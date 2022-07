Eros Ramazzotti, 100mila euro a Michael Jackson/ “Mi liquidò”. E Michelle Hunziker…

Eros Ramazzotti e l’aneddoto su Michael Jackson: “Era inavvicinabile”

Eros Ramazzotti ha rilasciato una lunga ed interessante intervista a 7, l’inserto de Il Corriere della Sera. Il cantante ha parlato della sua carriera, svelando aneddoti ed episodio davvero curiosi. Tra questi quello riguardante l’assegno da centomila euro dato a Michael Jackson e destinato alla sua fondazione. Tuttavia l’incontro che Eros ottenne con la mitica pop star lo deluse profondamente. Stando a quanto riferito dal sito Gossipetv, il cantante rimase piuttosto sorpreso dalla freddezza con cui Jackson si rapportò a lui e ad altri presenti.

Eros Ramazzotti/ "Michelle Hunziker? Non finisce il desiderio che l’altro sia felice"

“Ci fecero andare lì e aspettare mezza giornata. Sarai pure Michael Jackson ma io ti devo dare 100.000 dollari mica chiedere un autografo! Alla fine arrivò. Non lo si poteva toccare, manco fosse la Madonna di Czestochowa, disse due parole di circostanza e ci liquidò. Avendo messo in tasca l’assegno”, ha raccontato.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: baci in discoteca/ Complicità alle stelle!

Eros Ramazzotti: “Michelle? Abbiamo dimostrato che l’amore può finire ma l’affetto no”

Nel corso dell’intervista, naturalmente, si è parlato anche di amore. Come non menzionare, quindi, la bellissima storia con Michelle Hunziker, con cui ha messo al mondo la figlia Aurora. L’invito a prendere parte al nuovo videoclip del cantante ha inoltre sancito una sorta di rappacificazione totale, anche se tra i due non è mai mancato l’affetto, pure dopo la rottura.

“Io e lei abbiamo voluto dimostrare una cosa semplice e bellissima: che un amore, per quanto grande e per quanto profondo, può finire senza che sparisca l’affetto, la condivisione, il desiderio che l’altro sia felice. Quando ho invitato Michelle a fare il video con Aurora e con me lei è stata felice. La mia canzone è un inno all’amore senza regole imposte, senza codici da rispettare”, ha confidato soddisfatto Eros Ramazzotti.

Giovanni Angiolini entra nella famiglia di Michelle Hunziker/ Il tenero quadretto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA