Eros Ramazzotti beccato in spiaggia con una ragazza mora/ Nessuna conferma ma…

Eros Ramazzotti ha un nuovo amore? Il Settimanale Nuovo ha pubblicato alcune foto in esclusiva in cui il cantante appare in perfetta sintonia con una donna mora. Eros è in vacanza a Mykonos in dolce compagnia e al suo fianco è comparsa una donna con cui sembra avere una certa intimità. Recentemente però è stato il settimanale Chi a pubblicare delle foto inequivocabili che mostrano l’uomo in compagnia di una misteriosa donna. Pare infatti che Ramazzotti si sia concesso una breve vacanza a Mykonos, in Grecia, in compagnia di una donna dai capelli scuri, di cui però al momento non si sa nulla. I due si concedono dei momenti di relax in spiaggia ma anche delle cene al ristorante. Non sappiamo se si tratti di un flirt in corso o di un amore estivo anche perché il cantante non ha confermato né smentito.

Anche il Settimanale Chi la scorsa settimana lo aveva beccato mentre si faceva fare dei massaggi in piscina dalla compagna misteriosa. Al cantante sono stati spesso attribuiti nei flirt nel corso degli anni ma lui ci ha sempre scherzato su: “Negli ultimi quattro mesi avrei avuto ben quattro fidanzate, una ogni trenta giorni”. Il cantante si sta godendo un po’ di riposo prima di ripartire per il tour mondiale.

Eros Ramazzotti e il rapporto ritrovato con Michelle Hunziker

A giudicare dalle immagini pubblicate sul Settimanale Vero i due sembrano essere molto vicini e affiatati e non mancano avvicinamenti che sembrano tipici di una relazione d’amore. Nessuna smentita intanto è arrivata da Eros Ramazzotti che non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito. Baci, carezze e abbracci sembrano sono dettagli che fanno ben credere che la misteriosa donna non sia soltanto una amica. Chissà se Ramazzotti ha finalmente messo da parte il suo status di single. Per il momento si tratta solo di voci e indiscrezioni e non trapela alcuna conferma.

Eros Ramazzotti sta vivendo anche un momento sereno della sua vita. Ha da poco ritrovato l’equilibrio con l’ex moglie Michelle Hunziker che ha voluto proprio nel suo ultimo videoclip. Michelle ha rivelato che il messaggio del videoclip è potente e fa capire quanto l’amore possa evolversi in qualcosa di bello. In molti hanno sperato in un ritorno di fiamma complice anche l’addio di Michelle a Tomaso Trussardi ma in realtà tra loro è nata solo una bella amicizia come confermato anche dalla figlia Aurora Ramazzotti.











