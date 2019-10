Eros Ramazzotti: chi è la nuova fidanzata?/ I paparazzi: “Pronti a beccarlo…”

Giornata di pettegolezzi quella di oggi a Mattino 5 dove si torna a parlare di vip e paparazzi alla presenza di Maurizio Sorge, in collegamento da Roma, ma anche del direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti, e del paparazzo Andrea Franco Alajmo. Proprio lui è quello che sul finire della puntata lancia il possibile gossip che fa drizzare le antenne a tutti ovvero la possibilità che tutti siano a lavoro su “un cantante italiano pronto ad essere beccato con la sua nuova fiamma”. Federica Panicucci chiede degli indizi e lui rivela “è single da poco” ma il carico da novanta arriva da Maurizio Sorge che ammette di essere in pista anche lui per questo pezzo da novanta e che in molti sono in attesa dello scatto che può valere migliaia di euro: “Attenti ragazzi di oggi…”. Inutile dire che con questa frase ha subito rivelato che si tratta proprio di Eros Ramazzotti, da poco single dopo la rottura con Marica Pellegrinelli.

EROS RAMAZZOTTI FIDANZATO?

A questo punto il mistero si infittisce visto che nessuno di loro afferma che Eros Ramazzotti sia già fidanzato e che questa fantomatica nuova fiamma esista già, ma rimane il fatto che tutti e tre sono già pronti a lanciare il gossip. Questo significa che qualcosa bolle in pentola e che tutti siano pronti solo a mettere insieme notizia e scatto oppure no? Quello che è certo è che loro stessi hanno confermato che in questo momento sono molto interessati ad Eros Ramazzotti e questo si traduce in paparazzi sotto casa e pronti a seguirlo ovunque. Lo scoop arriverà molto presto? Non ci rimane che attendere i prossimi giorni visto che, almeno per il momento, la foto non esiste ancora e bisogna capire se esiste la presunta fiamma…

