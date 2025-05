All’anagrafe Eros Luciano Walter Ramazzotti, il cantante è nato a Roma nel 1963. La sua carriera è cominciata in giovane età, quando ha iniziato a strimpellare con chitarra e pianoforte, studiando i due strumenti e dando prova della sua grande voce. Nonostante i genitori fossero un operaio edile e una casalinga, lui ha comunque mostrato questa predisposizione per la musica, dimostrandosi intenzionato ad intraprendere il percorso nel mondo del canto. Respinto al Conservatorio, però, Eros si è iscritto a ragioneria, lasciando poco dopo e decidendo di puntare tutto nuovamente sulla sua passione per evitare di cadere in tunnel come quello della droga. Il successo, per Eros Ramazzotti, è arrivato poco dopo: prima il Festival di Castrocaro, dopo ancora i tre Festival di Sanremo che lo vedono vincitore nel 1984 con le Nuove Proposte e poi nel 1986 tra i big.

Nella vita privata di Eros Ramazzotti non sono mancate le belle donne, su tutte Michelle Hunziker, conosciuta nel 1995 ad un concerto. Lei, più giovane di lui, gli ha fatto perdere la testa a tal punto che nel 1996, pochi mesi dopo, è nata Aurora, la loro unica figlia in comune. Nel 1998 poi il matrimonio e nel 2002 il divorzio: oggi i due sono in ottimi rapporti. Nel 2009 Eros Ramazzotti si è legato invece alla modella Marica Pellegrinelli, molto più giovane di lui: i due hanno avuto due figli, Raffaella Maria nel 2011 e Gabrio Tullio nel 2015. Nel 2014 è arrivato invece il matrimonio mentre nel 2019 l’addio.

Dopo la storia finita con Marica Pellegrinelli, Eros Ramazzotti ha avuto altre relazioni. Nel 2022 si è legato a Dalila Gelsomino e la loro storia andava avanti da due anni: ad annunciare l’addio è stata proprio lei nel 2024. “Ho provato a tenere in piedi questa relazione con tutte le mie forze, eppure ci sono momenti in cui la vita vuole solo insegnarti ad imparare a lasciare andare” ha spiegato lei. Dunque in questo momento Eros Ramazzotti sarebbe single, o almeno senza una relazione pubblica come invece è stato più volte in passato.