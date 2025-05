Da Sanremo al successo internazionale: Eros Ramazzotti, tutto parte dalla ‘Terra promessa’

‘Una terra promessa, un mondo diverso…’, recitava così una delle canzoni più conosciute del panorama italiano è che ha di fatto spalancato le porte di una carriera fragorosa con protagonista Eros Ramazzotti. Era giovanissimo in quel 1984; eppure, sul palco del Festival di Sanremo, dimostrò fin da subito una potenza artistica importante al punto da conquistare la vittoria nella categoria nuove proposte. Presto ha bissato quel successo ma gareggiando nel circuito dei big: nel 1986 con ‘Adesso tu’, altra canzone entrata di diritto nei brani evergreen della musica italiana.

La carriera di Eros Ramazzotti non si ferma all’Italia; il suo talento e soprattutto la profondità e bellezza stilistica dei suoi brani hanno superato i confini nazionali. Un aspetto che è testimoniato dalle vendite importanti in giro per il mondo e soprattutto dalle grandiose collaborazioni; da Ricky Martin a Tina Turner, passando per Anastacia e Cher.

Eros Ramazzotti, il matrimonio ‘intramontabile’ con Michelle Hunziker e la liaison recente con Dalila Gelsomino

La notorietà che con merito ha conquistato nel tempo non poteva essere ignorata dagli appassionati di cronaca rosa; spesso le liason di Eros Ramazzotti hanno attirato la curiosità degli appassionati e di coloro che amano seguire le novità che lambiscono il mondo del gossip. Per anni è stato legato ad un volto noto e amato della televisione italiana: Michelle Hunziker. Una liaison che, a distanza di anni dalla rottura, continua ad alimentare le suggestioni di un possibile ritorno di fiamma; una tendenza nostalgica e legata a quanto, ai tempi, la cronaca rosa si innamorò di una coppia tra le più belle del mondo dello spettacolo. Un matrimonio, purtroppo, non durato molto; dal ‘98 al 2002 hanno condiviso l’amore dando alla luce anche una figlia, Aurora.

Importante anche la storia d’amore con Marica Pellegrinelli; Eros Ramazzotti e la modella si conoscono intorno al 2009 per poi convolare a nozze nel 2014. Danno alla luce due figli: Raffaella Maria e Gabrio Tullio ma dopo circa 10 anni decidono di prendere strade diverse. Ultima in ordine temporale a fare breccia nel cuore del cantautore è Dalila Gelsomino con la quale la rottura è invece arrivata lo scorso anno.

Eros Ramazzotti ha una nuova compagna dopo Dalila Gelsomino?

Ma oggi c’è una nuova compagna nel cuore di Eros Ramazzotti? Da diversi mesi l’artista sfugge ai radar di gossip e salvo i consueti e intramontabili richiami – da parte dei fan – al ritorno di fiamma con Michelle Hunziker, nessuna traccia di una compagna o nuova fiamma.