Eros Ramazzotti, com’è il rapporto con l’ex moglie Michelle Hunziker?/ Nuovo disco e tour

Eros Ramazzotti, Ama è il nuovo singolo

Eros Ramazzotti tra gli ospiti di Gigi D’Alessio: Uno come Te – Trent’anni Insieme, la grande festa per i 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio dalla splendida cornice di Piazza Plebiscito a Napoli e trasmesso venerdì 17 giugno in prima serata su Rai1. Si tratta della prima esibizione live per il cantautore romano che in questi giorni è tornato sulle scene musicali con il nuovissimo singolo “Ama”. E’ l’inizio di una nuova era musicale per Ramazzotti che nei prossimi mesi pubblicherà il nuovo album di inediti “Battito Infinito”. Un ritorno col botto, visto che l’artista romano ha comunicato anche l’inizio di un tour mondiale che si preannuncia imperdibile.

“Ho pensato a questi concerti per festeggiare al meglio le nuove canzoni che stanno per uscire. Mi sono messo in gioco, seguendo ogni singola fase di questo lavoro, curando ogni suo dettaglio e sfumatura e in ognuna di queste serate ci sarà una piccola parte di me e della mia storia. Non vedo l’ora di riabbracciare i miei fan di tutto il mondo perché credo che questo sia il modo migliore per affrontare questo momento complesso e ricominciare a fare musica. Insieme” – ha detto Eros.

Eros Ramazzotti e il rapporto con la ex moglie Michelle Hunziker

Eros Ramazzotti è pronto a tornare dopo anni di stop. Un nuovo disco, un nuovo album e un nuovo tour mondiale per l’artista romano che si definisce “Forrest Gump della musica leggera italiana”. “Gli errori più gravi si compiono soprattutto nel valutare gli altri. È inevitabile, fa parte della vita, succede a tutti. Se sei, come me, una persona per bene, non so per quale ragione, ma attiri i cattivi, quelli specializzati nel ricevere senza dare (mentre io sono l’esatto contrario, amo più dare che ricevere). Volete sapere una cosa? Io credo di essere il Forrest Gump della musica leggera italiana e forse internazionale” – ha detto Ramazzotti che negli ultimi mesi è tornato anche al centro del gossip per un presunto ritorno di fiamma con l’ex moglie Michelle Hunziker.

In realtà tutto finto, visto che il cantautore romano ha smentito dicendo: “le indiscrezioni circolate circa un mio ipotetico ritorno con Michelle non corrispondono alla realtà” – precisando – “da me non sentirete una parola negativa su Michelle. A volte ho peccato di troppa sicurezza, ho fatto lo sborone. Il fondo l’ho toccato nel 2001. Pensavo di avere in mano tutto (anche un patrimonio) e non avevo in mano niente. Ero diventato uno spendaccione, a mia insaputa. Lì ho capito che il tuo vero patrimonio è dato dall’amore della gente. Se non hai quello non hai nulla”.

“Per lei ci sono e ci sarò sempre. Con Michelle, una volta superato il dolore della fase iniziale del nostro addio, per amore di Aurora e dei sentimenti che abbiamo vissuto, siamo stati capaci di recuperare il bello e il buono che ci siamo dati. Canalizzando i nostri sentimenti in un’amicizia sincera e solidale”.











