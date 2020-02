Eros Ramazzotti “Coronavirus? Italia allo sbando”/ “Stato incapace, razzismo galoppa”

Eros Ramazzotti è attualmente impegnato negli Stati Uniti per alcune tappe del suo tour mondiale, ma continua a seguire quanto accade in Italia, soprattutto per il Coronavirus. Proprio dagli States ha lanciato un messaggio di forza per il nostro Paese, evidenziando però che all’estero la nostra nazione sia considerata “ignorante” e “razzista”. Secondo il cantante, l’emergenza Coronavirus che sta coinvolgendo l’Italia sta infatti contribuendo a dare un’immagine negativa del nostro Paese, “allo sbando” in quanto incapace di arginare la diffusione del virus e perché vittima del panico immotivato. Lo ha spiegato in un post su Instagram che conferma il fatto che stia seguendo con preoccupazione la situazione italiana. «Ho letto e sto vedendo quello che sta succedendo in Italia (un paese eccezionale e bellissimo) e sono sconcertato», ha esordito Eros Ramazzotti. Dopo aver spiegato di essere in America da un mese, ha espresso le sue sensazioni: «Da qui l’impressione è di un paese allo sbando, di gente che si evita come se ci fosse la peste, di ignoranza totale, di cattiveria e razzismo galoppante».

EROS RAMAZZOTTI E IL CORONAVIRUS IN ITALIA: L’APPELLO ACCORATO

Eros Ramazzotti è preoccupato, ma non per l’epidemia da Coronavirus. «Sono veramente scioccato da tutto ciò ma soprattutto da uno Stato che non sa gestire una situazione così, che non aiuta il cittadino a capire cosa veramente sta succedendo». Un grido di allarme direttamente da Boston: nelle sue parole non manca quindi una critica al governo per come sta gestendo l’emergenza relativa alla diffusione del Coronavirus in Italia. Ma conclude il post con un messaggio positivo. C’è infatti un invito all’unione, perché l’emergenza va affrontata insieme, ma sembra anche un messaggio rivolto alla classe politica italiana. «Dobbiamo essere uniti, veri, disponibili e aiutarci l’uno con l’altro perché è l’unico rimedio. Nessuno ci può aiutare più del nostro essere civili e rispettosi con noi stessi. Forza, non abbattiamoci e si troverà una soluzione, ne sono certo». E poi ha concluso il post su Instagram scrivendo di essere «orgoglioso di essere italiano».





