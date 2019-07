Eros Ramazzotti difende Marica Pellegrinelli/ Video: “Non è un’arrampicatrice, basta”

Sono giorni difficili per Eros Ramazzotti e Marica Pelligrinelli. Dopo l’annuncio della loro separazione, il web è stato invaso da domande sul perché di questo addio. Il gossip di un nuovo amore nella vita della Pellegrinelli ha poi scatenato un’ondata di critiche ai danni della modella, accusata da molti di essere soltanto un’arrampicatrice sociale. Di fronte ai pesanti insulti ricevuti dalla madre dei suoi figli, Eros Ramazzotti ha deciso di rompere il silenzio. Lo ha fatto con un breve video pubblicato poi su Instagram, in cui il cantante ci mette la faccia e invita tutti a non insultare la sua ex che è in primis “una bravissima mamma”. “Ciao ragazzi. Ho letto molte cose non belle sul conto di Marica (Pellegrinelli, ndr) questa settimana, e volevo dirvi che non è assolutamente quello che pensate” esordisce Eros.

Eros Ramazzotti difende dagli insulti social Marica Pellegrinelli

Il cantante poi continua spiegando che quella con Marica Pellegrinelli “è una situazione che si trascina da un po’ di tempo e adesso abbiamo deciso di dividerci.” È a questo punto che si schiera contro gli insulti da lei ricevuti in questi giorni sui social: “Assolutamente tutto quello che ho letto non è la realtà: Marica è una bravissima mamma, una donna fantastica e non un’arrampicatrice come qualcuno ha sottolineato o tutte le schifezze che ho letto.” Chiude allora il breve video, che lo vede con volto triste e affranto, dichiarando: “Per cui la cosa migliore è ascoltare la mia musica, chi vuole, e il resto lasciarlo ai pettegolezzi di basso livello”. Poche parole ma davvero sentite quelle di Eros Ramazzotti, ma serviranno a fermare la pioggia di insulti per la sua ex?





