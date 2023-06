Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino in vacanza in Messico/ “La vita è meravigliosa come te!”

Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino: “uniti” dall’amore per il Messico

Con il caldo che incalza e l’estate ormai iniziata è tempo di pensare alle vacanze; come giusto che sia, anche volti noti e nomi del mondo dello spettacolo sono già alle prese con l’abbronzatura. Eros Ramazzotti ad esempio è da alcuni giorni volato in Messico in compagnia della sua compagna Dalila Gelsomino. Insieme pare siano partiti ad inizio giugno e non è dato sapere quando è previsto il rientro dalle ferie. La priorità sarà certamente quella di smaltire le fatiche dovute ad un anno pieno di impegni lavorativi e professionali.

Come racconta il portale Today, la meta messicana sarebbe particolarmente ambita e apprezzata da Eros Ramazzotti. In un’intervista di alcuni mesi fa infatti, aveva svelato come vedesse proprio nel Paese sudamericano un habitat perfetto per il suo prossimo futuro. “Sono più legati alla natura, hanno un rispetto per il prossimo diverso dal nostro, e tutto è più vero e positivo. Andrò a giugno e poi a settembre“. Dunque, il cantautore aveva già in programma la vacanza attuale e pare che sarà “doppiata” il prossimo mese di settembre.

Eros Ramazzotti, vacanze in Messico: la dedica per la compagna Dalila Gelsomino

Oltre alla bellezza delle terre incontaminate del Messico e alla piacevolezza del mare, la vacanza sarà di certo un’ottima occasione per Eros Ramazzotti per vivere in tranquillità la sua relazione con Dalila Gelsomino. I tanti impegni possono essere un deterrente per il tempo a disposizione da poter trascorrere insieme; il pretesto estivo è dunque ottimo per recuperare della sana e tenera intimità sentimentale. Tra l’altro, il Messico è una realtà ben conosciuta dalla sua compagna, la quale ha scelto di trasferirsi a Playa del Carmen nel 2016 lavorando nel settore immobiliare.

La vacanza in Messico di Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino unisce dunque utile e dilettevole, chissà che in un prossimo futuro l’artista non decida di spostarsi in maniera definitiva a Playa del Carmen; proprio la città dove vive la sua compagna dal 2016. Intanto, entrambi – come racconta il portale Today – documentano le ferie in sudamerica con teneri scatti pubblicati sui social. In particolare il cantautore, con uno degli ultimi contenuti postati, ha aggiunto una didascalia che suona come una sentita e pura dedica d’amore per la “sua” Dalila Gelsomino. “La vida es hermosa como tu”, che tradotto sarebbe: “La vita è meravigliosa come te”. Niente di più eloquente per celebrare ulteriormente la bellezza del sentimento che li lega.











