Eros Ramazzotti, è finita con la nuova fidanzata Dalila Gelsomino?/ Ultimo post non lascia spazio a dubbi

Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino si sono lasciati? Post sui social sembra confermare la crisi di coppia

Solo poche settimane fa il cantante Eros Ramazzotti e la nuova fidanzata Dalila Gelsomino sono stati paparazzati insieme più felici e affiatati che mai e invece adesso molti siti e blog hanno notato degli strani movimenti social che fanno presagire tutto il contrario. Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino sono in piena crisi? Si sono lasciati? A giudicare dall’ultimo post sui social dell’ex marito di Michelle Hunziker sembra proprio di si. Infatti, stando a quanto riporta Leggo, Eros ha pubblicato su Instagram un gabbiano che vola nulla di più, nessun commento e o didascalia ma quale significato avrà questo scatto? Da sempre, infatti, il gabbiano che vola è segno di libertà.

Il gabbiano pubblicato da Eros Ramazzotti non è l’unico indizio che fa presupporre che ci sia piena crisi con la nuova fidanzata Dalila Gelsomino. Gli utenti del web più attenti hanno notato altre interazioni sospette di facile interpretazione tra i due. L’ultimo post in cui compaiono insieme risale ad agosto 2023, mentre entrambi non commentato nè si scambiano più i like reciprochi dal 5 dicembre. Anche nel tenerissimo messaggio di auguri di papà Eros per la figlia Aurora Ramazzotti non c’è nessuna traccia della 34enne. Insomma, è finita tra Eros Ramazzotti e la nuova fidanzata Dalila Gelsomino?

Eros Ramazzotti se si tratta di intervenire contro scoop e gossip falsi e tendenziosi è il primo a farlo dunque se la storia d’amore con Dalila Gelsomino è finita o meno interverrà per fare chiarezza. Il cantante e la giovane 34enne si sono conosciuti e innamorati circa un anno fa ma solo alcuni mesi dopo il magazine Chi è stato il primo ad annunciare la loro storia d’amore. Subito dopo sono stati i diretti interessati ad uscire allo scoperto pubblicando foto sui social che li ritraggono insieme. Adesso, però, la loro storia d’amore sembra essere in piena crisi.

In attesa che il rumors sulla crisi tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino trovi conferma o smentita, non ci sono dubbi che questo per il cantautore romano è stato un anno molto importante. Non solo dopo la fine della lunga relazione con Marica Pellegrinelli ha ritrovato l’amore ma è diventato nonno per la prima volta. La figlia Aurora ed il compagno Goffredo Cerza sono diventati genitori del piccolo Cesare. Per questo lieto evento il cantante si è molto avvicinato all’ex moglie Michelle Hunziker scatenando il gossip su un possibile ritorno di fiamma che è stato costretto a smentire seccamente.











