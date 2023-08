Eros Ramazzotti e la dedica speciale alla figlia Raffaela Maria/ Il messaggio per il compleanno e…

Eros Ramazzotti e la dedica alla figlia Raffaela Maria

Eros Ramazzotti pubblica una foto inedita della figlia Raffaela Maria per augurarle buon compleanno. Il cantautore, dopo la fine del matrimonio con Michelle Hunziker, aveva ritrovato l’amore con Marica Pellegrinelli con cui ha avuto due figli: Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Il matrimonio, poi, con la modella è finito, ma di quell’amore importante Raffaela e Gabrio sono la prova più bella. Oggi, mercoledì 2 agosto, per la famiglia Ramazzotti è così un giorno speciale perché Raffaela compie dodici anni.

Eros Ramazzotti è fidanzato?/ Quel bacio con Dalila Gelsomino dopo i rumors sull'ex moglie Michelle Hunziker

Per l’occasione, papà Eros, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto della figlia immortalandola di spalle ed evitando di mostrare il suo viso scrivendo, poi, una dolce dedica per lei. “In partenza con alle spalle i tuoi bellissimi 12 anni, let’s go ❤️ti amo Raffa”, le parole di Eros.

Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino in vacanza in Messico/ "La vita è meravigliosa come te!"

Il commento di mamma Marica Pellegrinelli al post di Eros Ramazzotti

E’ una foto inedita quella che Eros Ramazzotti ha scelto di condividere sui social per augurare buon compleanno alla sua Raffaela Maria. Tanti i commenti sotto il post tra cui anche quello di mamma Marica Pellegrinelli. “La nostra leonessa”, ha scritto la modella.

Anche Aurora Ramazzotti ha voluto dedicare un lungo post alla sorella, arrivata nella sua vita dopo essere stata per 14 anni figlia unica. “Oggi Raffa compie 12 anni e prenderla in braccio è sempre più difficile, anzi, tra poco sarà più alta di me. Oggi prende lei in braccio mio figlio e mi ricorda di quanto sia straordinaria la vita. Auguri amore mio”, le parole di Aurora.

Aurora Ramazzotti ricorda Tina Turner/ L'omaggio alla cantante con il padre Eros













© RIPRODUZIONE RISERVATA