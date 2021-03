Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli ritorno di fiamma?/ Rumors a Ogni mattina “Si vedono spessissimo”

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono riavvicinati? È questa l’indiscrezione arrivata nel corso della puntata di “Ogni mattina” su TV8. Santo Pirrotta, nella rubrica dedicata al gossip, ha parlato dell’ex coppia formata dal cantante e dalla modella, che ormai non sta più insieme da due anni. “Nelle ultime settimane sono molto vicini e si vedono spessissimo”, ha detto il giornalista, aggiungendo che l’amore verso i figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio è sicuramente un forte legame per la coppia. Mesi fa, a dicembre 2020, era circolata la voce di un riavvicinamento tra il cantante e la modella, voci smentite dalla diretta interessata. “Basta invenzioni, queste sono falsità. Io sono felicemente sola, senza tira e molla, da gennaio scorso”, aveva detto la Pelligrinelli sui social. Marica Pellegrinelli, 32 anni, ed Eros Ramazzotti, 57, sono stati insieme per 10 anni. I due si sono fidanzati nel 2009, quando la modella aveva solo 21 anni. Nel 2011 sono diventati genitori di Raffaela Maria e si sono sposati a giugno 2014. Nel 2015 è nato il secondo figlio, Gabrio Tullio, e nel 2019 si sono separati.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli/ Tornano a vivere insieme per amore o...

Marica Pellegrinelli: “Oggi mi fa piacere vedere Eros”

In una recente intervista al settimanale “F” Marica Pellegrinelli ha spiegato, per la prima volta, le motivazioni che si celano dietro la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti: “Quando ti innamori di un uomo che ha 25 anni più di te, e che vuole un figlio a tutti i costi, ti viene naturale cercare di farlo felice. Io a ventuno anni non pensavo di diventare mamma. Mi dicevo: avrai tutto il tempo per seguire le tue ambizioni”. Per seguire il marito in tour, Marica ha abbandonato gli studi in Scienze dei Beni Culturali: “Finché i bambini non sono andati alla scuola dell’obbligo seguivo sempre mio marito in tour. Poi ho smesso. E infatti è finito anche il matrimonio”. Oggi a due anni dalla separazione, superati i primi momenti di difficoltà, Eros resta un punto di riferimento nella vita della giovane ex moglie: “Parliamo cento volte al giorno. Oggi mi fa piacere vedere Eros. Ciascuno di noi merita di essere felice. Gli voglio bene, gli auguro il meglio. E lui a me”.

LEGGI ANCHE:

Partita del Cuore 2020, pagelle/ Eros Ramazzotti, chili di troppo? Lo scatto non va..Eros Ramazzotti/ Cosa c'entra il cantante con Eliana Michelazzo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA