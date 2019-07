Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati?/ Lei si è trasferita o…

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati? Dimenticate le voci di crisi dei giorni scorsi perché le cose potrebbero essere ancora peggiori, almeno secondo gli ultimi rumors che riguardano la coppia o, magari, ex. Non si capisce bene dove stia la verità soprattutto perché nei giorni scorsi i due non hanno confermato o smentito le voci di crisi e perché lei continua ad essere attiva sui social come sempre sia confermando l’attaccamento alla famiglia tramite dei like e sia perché ha commentato nei giorni scorsi anche un importante post della figlia del cantante, Aurora Ramazzotti. E allora dove sta la verità? Mentre i fan li tengono ancora sotto controllo sperando in una risposta negativa che spazzi via le voci di crisi, a metterci il carico da novanta è l’informatissimo sito Dagospia, ma aggiungendo che cosa al gossip già lanciato da Spy nei giorni scorsi?

ARIA DI DIVORZIO? MARICA AVREBBE GIA’ LASCIATO LA CASA DI FAMIGLIA

Secondo quanto rivela Dagospia il rapporto tra Eros Ramazzotti e Marica Pelligrinelli è al capolinea tant’è che rilancia: “Non è una crisi passeggera: dopo 10 anni Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati”. Secondo il sito presto arriverà la conferma ufficiale visto che i due non solo si sono ormai allontanati da settimane ma la modella ha già lasciato la casa che condivideva con il cantante per andare a vivere per conto proprio. Eros e Marica si sono fidanzati nel 2009 e sposati nel 2014 e proprio dalla loro relazione sono nati i due figli di 8 e 4 anni ovvero Raffaela Maria e Tullio Gabrio. I due non hanno confermato e smentito le voci ma se fosse vero tutto questo, Eros Ramazzotti sarebbe al suo secondo divorzio dopo quello dall’amata Michelle Hunziker.

