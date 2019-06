Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sono in crisi?/ Sui social tutto tace

Eros Ramazzotti e la moglie Marica Pellegrinelli sono in crisi? A lanciare la clamorosa indiscrezione è il settimanale Spy che, nel numero in edicola, ha ricostruito le fasi di un periodo difficile per la coppia che, dopo dieci anni d’amore, sarebbe in crisi. Il condizionale, naturalmente, è d’obbligo. L’amore che unisce Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli è nato nel 2009 ai Wind Music Awards quando i due si conobbero sul palco della manifestazione. Un colpo di fumine che portò i due a vivere intensamente la storia al punto da formare una famiglia. Eros e Marica, infatti, sono diventati genitori di Raffaella Maria nata nel 2011 e di Gabrio Tullio nato, invece, nel 2015 e si sono sposati nel 2014. In dieci anni, i due si sono sempre mostrati molto uniti e innamorati, ma secondo Spy, qualcosa sarebbe cambiato nell’utimo periodo.

EROS RAMAZZOTTI E MARICA PELLEGRINELLI IN CRISI? IL SILENZIO SUI SOCIAL PREOCCUPA

Lo scoop lanciato dal settimanale Spy sulla presunta crisi che avrebbe travolto Eros Ramazzotti e la bellissima Marica Pellegrinelli ha, rapidamente, fatto il giro del web. I fans della coppia sono così andati a caccia di indizi e il silenzio dei profili social preoccupa. Eros che è sempre stato molto romantico lasciandosi andare anche a dichiarazioni d’amore pubbliche per la sua dolce metà, non pubblica una foto di coppia dal giorno di San Valentino quando, sotto una foto in cui baciava la moglie scriveva: “A tutti gli innamorati e a te che mi ami e supporti la mia vita, come nessuno sa fare“. Marica, invece, che in questi anni ha messo al primo posto la famiglia tralasciando il lavoro, non condivide una foto di coppia dallo scorso dicembre anche se a febbraio ha pubblicato un video dedicato ai concerti del marito. Tra i due, dunque, c’è davvero una crisi? I fans si augurano di no.





© RIPRODUZIONE RISERVATA