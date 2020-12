Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli/ Tornano a vivere insieme per amore o…

Tra le tanti litiganti che alla fine a godere sia proprio la sua ex? Il Natale si avvicina e forse in prospettiva di nuove restrizioni e problemi sembra che Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli siano tornati a vivere insieme. Che sia l’inizio di un nuovo percorso insieme o, come pensano tutti, solo una questione che possa risolvere problemi logistici senza scombussolare e disturbare il quieto vivere dei propri figli? Mai come in questo caso il punto interrogativo è d’obbligo visto che i due non si sono lasciati benissimo e che in questi mesi i settimanali di gossip hanno continuato a rilanciare copertine e articoli sui presunti flirt del cantante. Ma dove sta la verità? A lanciare la bomba sul loro ritorno sotto lo stesso tetto ci ha pensato proprio il settimanale Chi che lascia comunque intendere che il loro non sia un vero e proprio ritorno di fiamma.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli tornano a vivere insieme?

In particolare, come racconta il settimanale “Chi” nelle chicche di gossip, sembra che Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli siano tornati a vivere sotto lo stesso tetto e che lei sia reduce dall’addio alla sua ultima fiamma Charley Vezza. Sembra che i due vivano adesso da separati in casa e i fan hanno iniziato di nuovo a sognare. Eros Ramazzotti e la Pellegrinelli sono stati insieme dieci anni, poi hanno deciso di separarsi cercando di tenere duro per i figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio ma adesso tutto sta cambiando e proprio nelle scorse settimane la modella aveva confidato al Corriere della Sera: “Gli amori non finiscono. Io amo Eros, ma a un certo punto ti rendi conto che l’amore ti deve fare star bene e se non ti porta a essere felice e a realizzarti forse è meglio cercarlo in un’altra forma”. Forse la forma è cambiata ancora?



