Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker trascorrono le vacanze insieme e una foto della figlia Aurora fa impazzire il web.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker non stanno più insieme da tanti anni. La figlia Aurora era ancora molto piccola quando le loro strade si separarono e, con il tempo, entrambi hanno avuto altri figli con altri partner con cui, poi, è tutto finito. Dopo i primi tempo, il cantautore e la conduttrice svizzera sono riusciti a trovare un punto d’incontro trasformando quello che è stato un grande amore in un bene sincero. Oggi, infatti, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono due ex coniugi, due genitori ma soprattutto due amici sapendo di poter contare sempre l’uno sull’altra.

Il rapporto che sono riusciti a creare Ramazzotti e la Hunziker rende felice la primogenita Aurora che ha così la possibilità di potersi godere entrambi i genitori durante le occasioni speciali. Tutta la famiglia, così, si è concessa una vacanza e una foto di Aurora ha fatto impazzire tutti.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker: la foto di Aurora che piace a tutti

“It’s a family matter” ovvero “è una questione di famiglia”, scrive Aurora Ramazzotti pubblicando sul proprio profilo Instagram alcune foto in cui è insieme ai genitori a Mykonos. Aurora, con il figlio Cesare a cui nonna Michelle ha fatto una bellissima dedica, il compagno Goffredo, le sorelline Sole e Celeste e mamma Michelle si è concessa una vacanza in versione famiglia. Dopo qualche giorno, li ha raggiunti anche Eros Ramazzotti come testimonia la foto di Aurora che ha ricevuto tantissimi commenti da parte dei fan che, ancora oggi, a distanza di anni, sognano il clamoroso ritorno di fiamma.

“Che sogno”, scrive qualcuno sottolineando il desiderio di volerli rivedere insieme. “Sempre i più belli”, aggiungono altri. E ancora: “Io non li ho ancora superati”, “Il più grande sogno degli italiani”, “In un’altra dimensione, loro stanno ancora insieme”.