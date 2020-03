Eros Ramazzotti e Roberta Morise stanno insieme?/ “Un colpo di fulmine! Lui ha…”

Dopo il gossip, poi smentito da entrambi, di una presunta storia d’amore tra Eros Ramazzotti e la pittrice Valentina Bilbao, il gossip sul noto cantante italiano è tornato a riaccendersi. Nel cuore di Eros ci sarebbe davvero un nuovo amore, una “nota conduttrice Rai”, come si è detto su varie riviste patinate. A conquistarlo pare sia stata Roberta Morise, che dal 2018 conduce I Fatti Vostri al fianco di Giancarlo Magalli. In particolare, il settimanale Gente ha di recente svelato che per il cantante sarebbe stato un vero colpo di fulmine: dopo averla vista in tv avrebbe fatto di tutto per ottenere il suo numero di cellulare. Da qui sarebbe poi partito un corteggiamento durato settimane fino al fatidico primo incontro. Indiscrezioni che hanno acceso il gossip finora mai smentito dai diretti interessati.

Roberta Morise ed Eros Ramazzotti: un colpo di fulmine?

Dopo i primi gossip sulla presunta nuova coppia, ulteriori novità arrivano dal settimanale DiPiù Tv in edicola questa settimana. Fonti provenienti dalla quinte degli studi della Rai hanno infatti svelato che: “Roberta è una ragazza molto riservata ma non ci stupirebbe che è così innamorata, perché in queste settimane sembra davvero aver ritrovato il sorriso. È radiosa”. E non sarebbe la sola: anche Eros Ramazzotti “adesso ha ritrovato il sorriso e la serenità dopo la sua separazione da Marica”, si legge ancora. Dunque pare proprio sia stato l’ex di Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli a fare il primo passo dopo esser rimasto colpito dalla bellezza di Roberta Morise. E allora a quando la conferma di questo nuovo amore?



