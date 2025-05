Dopo una vita fatta piena di successi e tanto impegno, cosa c’è di meglio del godersi una vacanza con gli affetti più cari? Eros Ramazzotti ha deciso di prendersi una pausa meritata prima dell’inizio del nuovo tour di ottobre e lo ha fatto con la sua amata figlia Aurora, il compagno di lei Goffredo Cerza e il nipotino. Non solo, con loro è venuto anche il figlio dell’artista nato dalla relazione con Marica Pellegrinelli, Gabrio Tullio.

Una vacanza tutta mare e relax quella di Eros Ramazzotti che a Cancùn, in Messico, sfoggia ancora un fisico da sirenetto. Ad immortalarlo nelle acque azzurre è Chi Magazine, che lo paparazza rilassato con i suoi occhiali da sole. Il cantante è solito rifugiarsi proprio qui quando ha bisogno di riposare, e in vista del prossimo tour ha avuto la buona idea di godersi un periodo con la sua famiglia. Oggi Eros si lascia alle spalle la ricerca di un nuovo amore e dopo la relazione finita con Marica Pellegrinelli, ha deciso di fare il papà e il nonno a tempo pieno.

Eros Ramazzotti pronto per il matrimonio della figlia Aurora

Da sempre Eros Ramazzotti è stimato da tutti per essere riuscito a mantenere ottimi rapporti con le sue ex, come con Michelle Hunziker insieme alla quale porta avanti ancora oggi una relazione affettuosa nel pieno rispetto della famiglia che hanno costruito insieme. Non solo, la famiglia allargata pare essere in perfetto equilibrio, almeno da fuori. Tutto, in attesa sì del tour mondiale intitolato “Una storia importante”, ma anche del matrimonio della figlia Aurora, la quale è sempre innamoratissima del suo Goffredo. Ecco cos’aveva scritto sui social poco tempo fa per il secondo compleanno del suo bambino: “Non avevo mai conosciuto davvero l’amore. Non avevo idea di cosa significasse essere presente pur rincorrendo il tempo che scappa veloce. Tanti auguri a te che mi hai già dato tanto più di quel che potessi sperare“