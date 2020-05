Eros Ramazzotti e Sonia Lorenzini, flirt in corso?/ I due complici al maneggio ma..

Pubblicità

Altra foto, altro giro di giostra e altri rumors e gossip, e ancora una volta il protagonista è solo uno, Eros Ramazzotti. Già in tempi non sospetti, sin dal suo ritorno ad essere single, il cantante è diventato punto di interesse per i paparazzi che continuano a pedinarlo per beccarlo insieme alla sua prossima fidanzata. Il risultato? Che ogni donna che si avvicina a lui finisce per essere la sua nuova fiamma, almeno secondo gli esperti del gossip. Ma chi è la fortunata questa volta? Un volto noto al pubblico di Uomini e donne, l’ex tronista e influencer Sonia Lorenzini. I due sono stati immortalati insieme al maneggio dove il cantante era andato insieme ai figli. Tra i due c’è grande complicità tanto che uno scatto li mostra molto vicini con Eros pronto a toccare con un indice la vita di Sonia quasi a volerla punzecchiare un po’.

EROS RAMAZZOTTI E SONIA LORENZINI, FLIRT IN CORSO?

Qual è il loro rapporto? Il settimanale Chi non può dire molto altro se non commentare le foto di Eros Ramazzotti e Sonia Lorenzini che sorridono, passeggiano e si guardano complici ma sicuramente non mostrano coccole e tenerezze tipiche delle coppie agli albori, forse i due sono solo amici? Al momento nessuno dei due ha commentato le foto che hanno subito fatto il giro del web e sui social ma sicuramente per Eros Ramazzotti non è una novità. In queste settimane è stato avvicinato a molte donne e, ultima in ordine di arrivo, anche a Roberta Morise. Il cantante ha smentito il flirt con la bella conduttrice rivelando la loro amicizia e dicendosi stufo dai gossip improvvisati con una lunga arringa contro tutto e tutti che si è conclusa con: “Se é vero che con il Coronavirus cambieranno tante cose (e così dovrà essere) spero che anche questo cambi, l’informazione e il modo di trattare le notizie prima di pubblicarle”, come andrà questa volta con la Lorenzini?



