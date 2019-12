EROS RAMAZZOTTI, EX MARITO MICHELLE HUNZIKER/ “Il successo mondiale? Mi stupisce”

Eros Ramazzotti è l’ex marito della showgirl e conduttrice televisiva Michelle Hunziker. La loro convivenza è cessata nel 2002, a quattro anni dal loro “sì”, quando la loro unica figlia Aurora era ancora molto piccola. Dopo il loro allontanamento, i due hanno contratto nuovo matrimonio rispettivamente con Marica Pellegrinelli e Tomaso Trussardi, da cui hanno avuto altri due figli (Raffaella Maria, Gabrio Tullio, Sole e Celeste). Recente la notizia della separazione di Eros anche dalla sua seconda moglie – Marica, appunto – occorsa proprio nelle scorse settimane. Messa da parte la vita privata, è un periodo particolarmente florido per il cantautore romano. In un’intervista rilasciata a La Città di Salerno, Ramazzotti ha parlato a lungo del suo quindicesimo album, Vita ce n’è, e del tour omonimo, che lo sta portando a esibirsi nei più importanti palazzetti dello sport italiani. Per il 2020, inoltre, è previsto l’attesissimo “sbarco” in America. Vita ce n’è è “un auspicio, un augurio, un’esortazione a godersi la vita che è il bene più prezioso che abbiamo”, dichiara Ramazzotti a proposito del disco. In occasione della tappa di Eboli di venerdì 6 dicembre, Eros si confessa al giornale locale: lo show comincia con l’immagine dell’albero della vita e del Dna, che insieme rappresentano i suoi figli, la sua “sostanza”.

Eros Ramazzotti, ex marito della Hunziker, racconta il suo nuovo tour

Eros Ramazzotti va incontro al tour senza timori: “È tanto tempo che non facevo così tante date, ma ce la farò. Devo tenere un regime di vita preciso, quasi da atleta ma sul palco mi sono sempre divertito tantissimo e anche questa volta è così”. Certo, la preparazione fisica è fondamentale, ma anche sul piano mentale non si scherza. La tensione c’è; forse, però, prevale l’abitudine. Se c’è un luogo nel mondo in cui preferisce esibirsi? Non proprio: “Suonerò in moltissimi paesi, e non ce n’è uno che preferisco rispetto agli altri, perché chi riempie i palazzetti dei miei concerti si merita sempre un ‘10 e lode’, non c’è un paese migliore di un altro. Viaggiare è sempre stata una grande passione, ne ho cantato in Terra promessa il primo anno a Sanremo e tutto questo poi è accaduto per cui non posso che essere felice”.

Eros Ramazzotti tra Sanremo e il mondo

Parlando di Sanremo, è inevitabile la domanda su un possibile ritorno. Eros Ramazzotti ci va sempre molto volentieri: “È un palco importante, mi emoziona sempre”, dice, senza entrare nel merito. Infine, riguardo al successo internazionale: “Ora mi stupisco ancora più di prima, quando sento cantare le mie canzoni dall’altra parte del mondo, perché in questo momento c’è tanta musica in giro, c’è tanta concorrenza, chiunque fa un disco, esce con una canzone, c’è internet; molte cose in cui chiunque tira fuori un’idea e può avere successo. Adesso è più difficile entrare nei cuori della gente, anche se poi una carriera lunga e un lavoro fatto bene portano a essere riconosciuti e apprezzati nel mondo”.



