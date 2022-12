Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli, ex di Eros Ramazzotti/ “L’amore cambia…”

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, i motivi per cui hanno divorziato

Eros Ramazzotti, grande cantante italiano ma soprattutto un uomo dalla sensibilità e dal cuore enorme. Nel passato del cantante ci sono due storiche ex fidanzate, la prima è quella che da molti viene considerata a tutti gli effetti il suo grande amore: Michelle Hunziker e la seconda invece è la modella bergamasca Marica Pellegrinelli. Con entrambe Eros ha avuto una storia d’amore importante e anche i suoi tre figli: Aurora (nata dal matrimonio con Michelle), Rafaela Maria e Gabrio Tullio (nati dal matrimonio con Marica).

Marica Pellegrinelli è stata sposata con il cantante dal 2014 al 2019, i due sembravano una coppia armoniosa e agli occhi dei fan sembravano una famiglia perfetta, eppure non era affatto così. Al settimanale “F”, la modella aveva raccontato i motivi della loro separazione: “Se ti accorgi di non essere felice, devi trovare il coraggio di andare a cercartela la felicità. Io non l’ho ancora trovata. Io a 21 anni non pensavo di diventare mamma. Quando metti su famiglia con un artista importante, quella vita non è fattibile ero sempre sola con i bambini. Finché i bambini non sono andati alla scuola dell’obbligo seguivo sempre mio marito in tour. Poi ho smesso. E infatti è finito anche il matrimonio”.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, un grande amore e il bacio di qualche mese fa

Un altro dei motivi non citati da Marica Pellegrinelli che hanno causato una rottura tra lei ed Eros Ramazzotti, è stato indubbiamente: Michelle Hunziker. La storia d’amore tra Eros e Michelle ha avuto inizio nel 1995 ed è terminata nel 2002, un matrimonio e una figlia non sono bastati per tenere saldo il loro matrimonio, ma la stessa cosa non si può dire del loro amore.

Tra le ragioni della rottura tra Marica ed Eros (vociferavano i fan del cantante), Michelle era la prima; per molto tempo nonostante i due abbiano intrapreso strade diverse, il pubblico italiano e non solo, li ha sempre amati molto e ha sempre sperato in un loro ritorno di fiamma, a parte questo, tra Eros e Michelle l’amore non si è mai spento, è solo cambiato. La stessa Michelle Hunziker aveva dichiarato a Vanity Fair: “L’amore cambia ma è sempre amore”, lo stesso amore che ha portato Eros a scrivere delle canzoni per lei e a cantarle anni dopo la rottura durante alcuni dei suoi concerti, dedicandogliele. Un amore che comunque nonostante i desideri dei fan, attualmente è solo una bella amicizia, che li ha portati però a scambiarsi un bacio sulle labbra a “Michelle Impossible” qualche mese fa.

