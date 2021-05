Eros Ramazzotti fidanzato con Federica Macciotta?/ La 28enne: “Mi spaventa…”

Eros Ramazzotti si è fidanzato con Federica Macciotta, concorrente di Miss Italia nell’edizione 2021 del concorso di bellezza? L’indiscrezione è stata diffusa da Santo Pirrotta quest’oggi nel corso di “Ogni Mattina”, programma in onda su Tv 8, durante il quale ha affermato che il cantante, dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli, madre dei suoi Raffaela Maria e Gabrio Tullio, avrebbe ritrovato l’amore e la passione con la ventottenne originaria del Piemonte: “È stato beccato con una bellissima ragazza, Federica Macciotta, una ragazza che anni fa ha partecipato a Miss Italia e che adesso lavora nel mondo della MotoGP, accompagnando i piloti con l’ombrello”.

Eros Ramazzotti hot su Michelle Hunziker "A letto non rideva"/ Grieco "Ho i calli..."

Un’affermazione che ha prontamente scatenato il mondo del gossip, visto e considerato che Pirrotta ha anche detto che i due si vedrebbero di frequente in quel di Milano. Tuttavia, tale intervento è stato seguito da una secca smentita giunta via social, con particolare riferimento a Instagram, giunta attraverso il profilo della diretta interessata, che si è dimostrata piuttosto risentita per quanto comunicato durante la puntata della trasmissione.

Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli, ex mogli Eros Ramazzotti/ "Famiglia allargata.."

EROS RAMAZZOTTI FIDANZATO CON FEDERICA MACCIOTTA? LEI: “MI DISSOCIO”

Dunque, Eros Ramazzotti non sarebbe fidanzato con Federica Macciotta, che su Instagram ha prontamente parlato di fake news e si è detta allibita, dissociandosi prontamente da qualsiasi discorso in merito a una presunta relazione con l’artista. La ragazza ha poi aggiunto di essere venuta a conoscenza dell’accaduto grazie alla segnalazione ricevuta da parte di una sua carissima amica, la quale le ha riferito che “in una trasmissione tv si sono permessi di nominarmi come fidanzata di Eros Ramazzotti”. Le cose, tuttavia, non starebbero così, dal momento che la modella e il cantante si sarebbero conosciuti in occasione di un pranzo organizzato dal loro conoscente: “Chi mi conosce sa che vengo da un paesino umilissimo e che non mi interessano questi show e tarantelle – ha aggiunto Macciotta –. È vero, nel mio tempo libero poso, lavoro nei paddock, utilizzo la mia immagine (sempre in maniera pulita e impeccabile!), ma il mio lavoro, la mia carriera, è altro: sono concentratissima e dedita al lavoro di buyer per un’azienda nella quale credo sopra ogni cosa e questa è la mia vita. Non queste buffonate!”. Il suo intervento si è concluso sottolineando che a spaventarla è il fatto che chi è risalito al suo nome, l’abbia fatto basandosi sul nulla e questo crea in lei “una forte angoscia”.

Figli di Eros Ramazzotti: Aurora, Raffaela Maria e Gabrio Tullio/ "Il tempo non sente ragione..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Macciotta (@fedemac)





© RIPRODUZIONE RISERVATA