Eros Ramazzotti “flirt con conduttrice Rai”/ Chi è? Gossip dopo Marica Pellegrinelli

Eros Ramazzotti avrebbe voltato pagina dopo la fine del suo matrimonio con Marica Pellegrinelli. L’ultimo gossip che riguarda il celebre cantante di “Terra promessa”nonché ex di Michelle Hunziker lo vede interessato ad una nuova donna, più giovane di lui. E’ quanto scrive Giuseppe Candela per Dagospia: “A Milano gira voce che il cantante Eros Ramazzotti avrebbe iniziato una nuova frequentazione dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli”. Niente di strano, ovviamente, anche se gli appassionati di cronaca rosa sono curiosi di saperne molto di più. Tuttavia sul nome della bella fortunata le bocche sarebbero super cucite ma nonostante questo a venire in soccorso dei più curiosi ci pensa ancora una volta il buon Candela che rilascia degli indizi niente male. “Stiamo parlando di una conduttrice Rai, sicuramente più giovane dell’artista romano”, scrive sul portale di Roberto D’Agostino. Ancora molto distante dal poter indovinare chi starebbe facendo perdere la testa al popolare cantautore anche se una gola profonda sarebbe pronta a giurare l’esistenza tra i due di “incontri ravvicinati segretissimi”. Non solo, la conduttrice in questione lo scorso anno aveva dichiarato di essere tornata single.

EROS RAMAZZOTTI “FLIRT CON CONDUTTRICE RAI”: CANTANTE CONTRO IL GOSSIP

Ad Eros Ramazzotti, da sempre molto riservato e gelosissimo della sua vita privata, ora più che mai non sembra piacere l’eccessiva esposizione della sua vita privata. Nonostante la sua popolarità, l’ex di Marica Pellegrinelli non amerebbe particolarmente essere al centro del gossip, come già dimostrato in passato. L’ultimo episodio era avvenuto proprio la scorsa settimana, quando il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, aveva pubblicato le foto di Ramazzotti in compagnia di Valentina Bilbao, pittrice venezuelana. La reazione dell’artista non era stata affatto tra le più pacate e certamente non si era fatta attendere. “Possibile che uno non può scambiare due chiacchiere con una amica che subito parte il tran tran del gossip??”, aveva tuonato su Instagram Eros. “Io sono sempre più sconcertato dalla piattezza di questa era allucinante, molto preoccupato per i giovani e i miei figli. Vivere e crescere nelle falsità sarà il male del presente e del futuro. Che qualcuno ci aiuti”. Intanto Candela si domanda se davvero il cantante sia vivendo attualmente una passionale frequentazione con una conduttrice Rai il cui nome resta avvolto dal mistero.



