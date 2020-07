Eros Ramazzotti: “Flirt con Veronica Montali? Ennesima bufala”/ “Ci conosciamo…”

Nessun flirt tra Eros Ramazzotti e l’ex allieva della scuola di Amici Veronica Montali. Negli scorsi giorni, il settimanale Di Più aveva parlato di una conoscenza più approfondita tra il cantautore e la Montali che, oggi, ha un ristorante in Liguria dove i due si sarebbero incontrati. A smentire la notizia del flirt è lo stesso Eros Ramazzatto che ha chiarito la natura del suo rapporto con Veronica Montali. “Devo smentire questa ennesima bufala. Con la ragazza in questione abbiamo un rapporto di conoscenza da lunghi anni e non certo un legame affettivo di altra natura”, ha raccontato Ramazzotti ai microfoni di Dagospia. Il cantautore, così, ha smentito l’ennesima notizia sulla sua vita privata, sempre al centro del gossip da quando è finito il matrimonio con Marica Pellegrinelli.

EROS RAMAZZOTTI: “L’UNICO VERO AMORE SONO I MIEI FIGLI”

Nessun nuovo amore nella vita di Eros Ramazzotti che, come confessa ai microfoni di Dagospia il 23 luglio, è stato accostato a ben quattro donne diverse negli ultimi quattro mesi. Il cantautore ha sempre smentito e assicura di non avere alcun intreccio sentimentale al momento. “In questo momento non ho alcuna relazione di natura sentimentale. L’unico vero amore su cui ruota la mia vita è quello che nutro verso i miei figli e il mio lavoro. Se e quando dovessi innamorarmi nuovamente state pur certi che sarà per me un piacere comunicarlo pubblicamente”, ha aggiunto il cantautore che non ha alcuna intenzione di nascondere quella che sarà la sua futura fidanzata. Per il momento, dunque, Ramazzotti continua ad essere single.



