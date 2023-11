Eros Ramazzotti, gesto d’amore per la fidanzata Dalila/ Le mostra i luoghi della sua infanzia e…

Eros Ramazzotti e l’amore con la fidanzata Dalila

Se Michelle Hunziker si gode l’amore con Alessandro Carollo, Eros Ramazzotti guarda con fiducia al futuro accanto alla fidanzata Dalila. Il cantautore, sempre più innamorato della compagna, ha deciso di condividere con lei ricordi importanti. Da tempo, Ramazzotti ha scelto di vivere a Milano, ma le sue radici sono a Roma, città in cui è nato e cresciuto alimentando la sua passione per la musica. Eros, così, ha deciso di trascorrere qualche giorno nella capitale insieme alla fidanzata Dalila a cui ha mostrato quelli che sono i luoghi, per lui, più importanti.

Michelle Hunziker, ex moglie Eros Ramazzotti/ L'ultima dolce dedica fa sognare i fan

Come mostrano le immagini del settimanale Chi pubblicate sul numero in edicola da mercoledì 15 novembre, infatti, la coppia, durante il soggiorno a Roma, ha visitato i luoghi che hanno segnato l’infanzia e l’adolescenza di Ramazzotti.

Eros Ramazzotti torna nei luoghi del suo passato

Eros Ramazzotti, sorridente e felice, ha portato la fidanzata Dalila nel quartiere romano in cui è nato mostrandole la scuola che frequentava, il cortile in cui giocava con gli amici e il garage in cui ha cominciato a fare musica. Un gesto d’amore importante quello compiuto da Ramazzotti che, accanto a Dalila, ha ritrovato l’amore dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli con cui ha avuto i due figli più piccoli.

Michelle Hunziker, ex moglie Eros Ramazzotti/ L'ultima dolce dedica fa sognare i fan

Tra Eros e Dalila, dunque, tutto procede a gonfie vele. Esattamente come l’ex moglie Michelle Hunziker, dunque, anche il cantautore sta vivendo un nuovo momento magico in amore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA