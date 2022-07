Eros Ramazzotti ha un nuovo amore?/ Paparazzato in atteggiamenti sospetti…

Eros Ramazzotti beccato in atteggiamenti intimi con una ragazza mora, l’indiscrezione

Eros Ramazzotti ha un nuovo amore? Il cantante è stato beccato dal Settimanale Chi in vacanza a Mykonos in compagnia di una misteriosa ragazza mora. Dopo la fine della sua relazione con Marica Pellegrinelli, il cantante non ha ufficializzato alcuna relazione. Lo scorso anno, Ramazzotti era stato paparazzato nella stessa villa in compagnia di un’altra donna. Il cantante si sta godendo il relax prima di partire da Siviglia per il tour mondiale in partenza il prossimo 15 settembre. Eros Ramazzotti però non è da solo ma insieme a lui c’è una ragazza mora di cui però non si conosce l’identità. Nelle foto pubblicate sul Settimanale Chi, i due appaiono particolarmente complici. In acqua lei gli massaggia le spalle e scatta un tenero abbraccio mentre i due sono assieme sul lettino.

Eros e la ragazza misteriosa si divertono in piscina prendendo il sole e i scambiano baci e carezze d’intesa. Nessun bacio ma l’atmosfera tra loro è decisamente hot. In questi anni, Eros Ramazzotti ha sempre smentito qualsiasi flirt che gli venisse attribuito criticando anche il gossip che l’aveva preso di mira. Eros ha sempre preferito mantenere il riserbo sulla sua vita privata dopo la separazione da Michelle Hunziker ma i paparazzi sono sempre riusciti a scovarlo. Eros ufficializzerà questo nuovo amore?

Eros Ramazzotti ha raggiunto un equilibrio con Michelle Hunziker. Il cantante ha coinvolto l’ex moglie nel videoclip del nuovo singolo Ama. Michelle Hunziker aveva raccontato sui social di com’era avvenuta la proposta e poi aveva spiegato: “6 anni dopo. L’amore si espande, si evolve e può cambiare, ma è sempre amore”. Eros Ramazzotti aveva partecipato anche alla trasmissione di Michelle Hunziker e quel momento era diventato virale sui social. I fan della coppia hanno sempre tifato per un loro ritorno di fiamma ma purtroppo si sono dovuti ricredere in quanto tra loro c’è solo una bellissima amicizia. Michelle Hunziker ha trovato l’amore accanto a Giovanni Angiolini mentre Eros a quanto pare dopo il matrimonio con Marica Pellegrinelli ha voltato pagina con una nuova ragazza.

Una pace ritrovata quella tra Michelle e Eros che ha reso particolarmente felice la loro figlia Aurora che in un’intervista al Corriere della Sera ha parlato dell’equilibrio raggiunto dai genitori: “Nell’ultimo anno sono cambiate tante cose, loro sono tornati ad essere amici e per me è una sensazione bellissima. L’anno scorso per la prima volta dopo tanti anni abbiamo festeggiato insieme il mio compleanno, è un cerchio che si chiude per me e per loro”, ha spiegato.











