Eros Ramazzotti ha una nuova compagna?/ Il cantante lo annuncia sui social

Eros Ramazzotti ufficializza la relazione con la nuova compagna: la foto social

Eros Ramazzotti è stato spesso inseguito dal gossip che gli ha attribuito diverse relazione. Gli ultimi scatti di Chi con una mora misteriosa non hanno mai trovato una vera e propria conferma. Oggi, il cantante ha ufficializzato la sua relazione con la nuova compagna pubblicando una foto sui social.

Lo scatto mostra Eros Ramazzotti mentre bacia una donna mora di cui, però, si vede solo il profilo. Nessun tag, nessun volto a cui fare riferimento per scoprirne di più. Purtroppo è impossibile capire di chi si tratti, ma è sicuro che l’artista ha una nuova e importante relazione. “Auguri amore mio” scrive Eros a corredo della foto, aggiungendo un cuore che vale più di mille parole. Sul web si ipotizza che la nuova compagna del cantante possa essere la modella curvy con il quale era stato avvistato tempo fa, Giulia Accardi. Il compleanno della modella, però, è segnato per gennaio; dunque, ancora non si conosce l’identità della nuova fiamma dell’artista, ma il suo gesto per lei è sicuramente importante.

Eros Ramazzotti, reduce dalla sua esibizione a Sanremo 2023, si appresta a diventare nonno. In un’intervista al Messaggero, il cantante svela come a 60 anni si possa rimanere in forma: “Grazie al karate, per essere precisi il Kyokushinkai karate.”

E ancora: “Dopo una brutta caduta nel 2020 mi sono dovuto operare alla spalla destra e così, grazie a un amico, ho iniziato ad allenarmi in una palestra di Paratico, vicino a Brescia. Non faccio combattimenti, ma è bellissimo.” Il cantante ha aggiunto di aver convinto Michelle Hunziker ad iscriversi al corso di karate, in cui la conduttrice ha ottenuto già due cinture. Eros Ramazzotti si dice anche entusiasta di diventare nonno: “Quando mia figlia Aurora avrà partorito, prenderò un volo e andrò da lei e da tutti loro”.

