Eros Ramazzotti ha una nuova fidanzata?/ Chi è? “Ritorno di fiamma con una ex”

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli continuano ad essere grandi protagonisti del gossip. La loro storia d’amore è ormai un capitolo appartenente al passato eppure la loro vita amorosa continua a popolare le riviste patinate. Marica Pellegrinelli è oggi felice accanto a Charley Vezza e per loro si parlerebbe addirittura di figlio in arrivo, visto che c’è chi ha notato la presenza di un pancino sospetto per la modella. E per Eros? Anche nella vita del famoso cantante c’è un nuovo amore? Stando a quanto spifferato dal settimanale Oggi nel numero in edicola questa settimane sembra proprio di sì. Il cantante si sarebbe addirittura avvicinando ad una donna con la quale in passato ha avuto un’importante relazione. Ma chi sarebbe la fortunata?

Eros Ramazzotti, ritorno di fiamma con un’ex fidanzata?

Ecco quanto si legge sul settimanale Oggi: “Si mormora che anche per Eros sia un periodo sereno e ricco di novità. – e ancora – Si dice che abbia ritrovato la carica e l’entusiasmo grazie al ritorno di fiamma con una persona con cui in passato aveva avuto una intensa relazione”. Un’indiscrezione che alimenta il gossip e soprattutto la curiosità dei fan del cantante, rimasti molto delusi dalla rottura con la Pellegrinelli. Ma chi è la fortunata? Difficile dirlo. Al momento non arrivano nomi o comunque ulteriori indiscrezioni e indizi per comprenderne l’identità. Bisognerà attendere gli aggiornamenti sulla vicenda che potrebbero arrivare molto presto o anche mai qualora si tratti solo di un semplice gossip.

