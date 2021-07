Eros Ramazzotti “Ho detto no a Monica Bellucci”/ “Eravamo entrambi liberi ma…”

Ne ha fatta di strada Eros Ramazzotti da quando era soltanto un ragazzo ‘nato ai bordi di periferia’, una sensazione che, nonostante il grande successo, non lo ha mai abbandonato. Lo conferma in un’intervista rilasciata al Corriere, ammettendo che quella è stata “Un’esperienza bellissima che mi ha temprato in positivo.” Una chiacchiera durante la quale il celebre cantante racconta aspetti di se inediti, come il giorno in cui ha pianto di più: “Quando se ne è andata mamma. – ha raccontato Eros – È stata dura perché purtroppo non potevo essere lì con lei. Quando era in vita me la sono goduta. E se la parte artistica viene da papà, il carattere forte l’ho preso da lei, calabrese doc”. O il giorno del no che gli è costato di più nella sua carriera: “Negli anno 90 Clive Davis (uno dei discografici più influenti della storia ndr) mi voleva a New York per lanciare la mia carriera in America. Ma avevo bisogno di stare in famiglia con Michelle, Aurora stava per arrivare… Gli direi ancora no. Non sono uno che cerca il successo”.

Eros Ramazzotti e quel no privato a Monica Bellucci…

C’è però un no intimo che Eros Ramazzotti non ha mai raccontato e che tira in ballo una delle attrici italiane più famose al mondo: Monica Bellucci. Proprio a lei, Eros ha detto un ‘no’ nel privato: “Era un momento in cui sia lei che io eravamo liberi. È rimasto un bel ricordo”. Una storia d’amore che avrebbe potuto nascere e che, invece, non è mai sbocciata. Eros, nel corso dell’intervista, ammette anche di essere una persona che si pente spesso: “Mi capita quando tratto male qualcuno e lo mando a quel paese. Succede a volte in auto, ma ci resto male. Sono uno cui piace stare in un angolo senza essere invadente. E anche se chi mi chiede un selfie mentre mangio è maleducato, mi alzo e lo faccio. Al limite si fredda la pasta”, ha concluso.

