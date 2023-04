Eros Ramazzotti, la sua compagna Dalila Gelsomino è incinta?/ Le forme “sospette”

Eros Ramazzotti, due settimane “col fiocco”: da neo nonno a possibile papà “alla quarta”

L’ultimo periodo di Eros Ramazzotti può essere definito magico, non solo dal punto di vista professionale. La sua vita privata si è arricchita di un nuovo affetto grazie alla nascita del piccolo Cesare, primogenito di sua figlia Aurora. Neanche il tempo di dedicare spazio alla lieta notizia di essere diventato nonno che spunta un nuovo gossip più o meno della stessa tipologia. Il settimanale Diva e Donna ha infatti rilanciato una particolare indiscrezione che riguarda la sua nuova compagna Dalila Gelsomino.

“Nonno Eros diventa ancora papà“, titola così il settimanale in riferimento al cantautore; la sua compagna Dalila Gelsomino potrebbe dunque aspettare il quarto figlio stando ad alcuni scatti rubati che sembrano mettere in mostra delle forme “sospette”. Per Eros Ramazzotti sarebbe il quarto figlio dopo Aurora – nata dalla relazione con Michelle Hunziker – Raffaele Maria e Gabrio Tullio, nati invece dalla relazione con Marica Pellegrinelli. Nel merito del gossip sulla gravidanza della nuova compagna dell’artista, tutto sarebbe partito dall’ultima paparazzata insieme.

Eros Ramazzotti, la compagna Dalila Gelsomino “tradita” dal maglioncino: l’indiscrezione sulla gravidanza

Il settimanale Diva e Donna pone l’accento su una strana rotondità attribuibile al ventre di Dalila Gelsomino; gli scatti proposti dal settimanale sono relativi ad una passeggiata tra le vie di Madrid e il maglione bianco indossato dalla donna ha alimentato la curiosità degli occhi più attenti. Le forme dell’indumento – come riportato anche dal portale Leggo – mettono in evidenza una possibile gravidanza della nuova compagna di Eros Ramazzotti quando solo due settimane fa il cantautore ha provato la gioia di diventare nonno del piccolo Cesare.

Nel frattempo, sui social l’amore tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino trova largo spazio con numerosi post romantici pubblicati proprio da quest’ultima. I due passano molto tempo insieme ed è lecito credere che entrambi abbiano il desiderio di coronare il legame con la nascita di un figlio. Data l’indiscrezione riportata da Diva e Donna, non resta ora che attendere le prossime settimane per osservare eventuali conferme o smentite dei diretti interessati.











