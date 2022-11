Eros Ramazzotti, “Mia madre non mi ha mai appoggiato”/ La confessione…

Eros Ramazzotti, carriera, esordi, successi e vita privata

Eros Ramazzotti è un cantante italiano. La sua voce nasale è un marchio di fabbrica, certo, non apprezzato da tutti. Quello che poteva essere un grande limite è diventato uno dei punti di forza dell’artista romano, in grado di conquistare il grande pubblico con la bellissima Terra Promessa. Nonostante sia sempre stata schivo e riservato, la sua vita privata è spesso finita sui giornali di cronaca rosa, soprattutto quando nel 1995 si fidanza con una misteriosa ragazza bionda svizzera dal sorriso ipnotico. Si tratta ovviamente di Michelle Hunziker con la quale ha avuto la sua prima figlia Aurora, che presto lo renderà nonno.

Aurora Ramazzotti incinta, "Non mi entra più niente"/ Lei ironizza sulle forme e...

Eros Ramazzotti è stato molto innamorato di Michelle. A lei ha dedicato le canzoni più belle e con lei stava quando il suo successo toccava le vette più alte. I due hanno campeggiato per diverso tempo sulle pagine dei giornali, sia per la cerimonia spettacolare delle loro nozze e per il loro grande amore, sia purtroppo per la sua fine, quando si dissero addio. Oggi le cose sono decisamente cambiate. Eros intanto, come Michelle, ha avuto altre relazioni e nello specifico nel 2014 sposa la modella Marica Pellegrinelli, con la quale diventa padre per altre due volte, di Raffaela Maria e di Gabrio Tullio. Purtroppo anche con la sua seconda ex moglie il legame è finito, anche se i due sono rimasti in buoni rapporti.

Chi è la fidanzata di Eros Ramazzotti?/ Avvistato mano nella mano...

Eros Ramazzotti e il ricordo della madre: “Non mi ha mai appoggiato ma…”

Eros Ramazzotti ha poi parlato della figlia Aurora che a breve lo farà diventare nonno: “Mia figlia Aurora è una donna cresciuta e con testa. L’amore che vedo tra lei e il suo compagno Goffredo Cerza è un esempio”. Eros sa già che tipo di nonno sarà: non vorrà viziare il suo nipotino. Infatti il primo regalo sarà una “gita in studio dove ci sono tutti gli strumenti e vedremo quale preferirà. Più in generale penso che meno regali si facciano più ci sia una spinta a migliorarsi. Ho l’istinto educare, non sarò solo il nonno che vizia”. E parlando di genitori è impossibile per Eros non parlare anche della sua mamma, morta 20 anni fa: “La risento e la rivedo spesso, una donna tutta di un pezzo. Lei non mi ha mai appoggiato in questa avventura musicale ma era anche giusto. Bilanciava la pazzia di papà che, quando mi sentiva suonare blues in cameretta, diceva già mi diceva ‘diventerai il cantante italiano più famoso al mondo’. A volte gli dico ancora ‘Rodolfo, c’avevi ragione'”.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti in che rapporti sono?/ Sempre più uniti "L'amore può finire ma..."

Poi il cantante ha commentato la separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti: “Gli ho fatto gli auguri. Si è separato chiunque nel mondo. La forza è non reagire, ma è brutto, soprattutto per i figli che poi devono sentire i commenti degli amichetti, essere trattati come macchiette sui giornali di gossip”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA