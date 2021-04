Eros Ramazzotti/ “Momenti di imbarazzo a Felicissima Sera”, parola di Pio e Amedeo

Anche Eros Ramazzotti è pronto a mettersi in gioco questa sera ospite di Pio e Amedeo in Felicissima Sera. In molti si aspettavano proprio di vederlo sul palco per un medley delle sue canzoni ma a rivelare qualcosa di più su quello che vedremo questa sera sono stati proprio i padroni di casa che hanno annunciato momenti di imbarazzo per lui. L’ex di Michelle Hunziker e padre di Aurora Ramazzotti, sarà seduto sul divanetto con i due mattatori pugliesi e alla fine verrà fuori un karaoke improvvisato di cui sicuramente sentiremo parlare a lungo. Ospiti giovedì 29 aprile del talk di FQMagazineIt “Programma” i due hanno rivelato qualche dettaglio in più sulla partecipazione di Ramazzotti spiegando anche che, a differenza di altri artisti, non ha approfittato della situazione per la promozione del proprio disco, anzi: “Sarà seduto sul divano con noi, ci saranno dei momenti di imbarazzo anche per lui… Ad un certo punto è venuto fuori questo momento karaoke, esilarante, non abbiamo tagliato nulla”.

Eros Ramazzotti: “Momenti di imbarazzo a Felicissima Sera”

Pio e Amedeo rivelano di aver cantato 6 o 7 pezzi con Eros Ramazzotti sul palco di Felicissima Sera e che lui non si è tirato mai indietro e alla fine si è anche prestato a fare i ringraziamenti a tutti coloro che hanno lavorato al programma. Sempre Pio e Amedeo raccontato: “Di solito i ringraziamenti di produzione si fanno all’una e mezza di notte, no? Noi invece li faremo in testa con lui, coinvolgiamo nelle richieste delle sue canzoni anche tutti i lavoratori dello spettacolo che hanno lavorato con noi. Eros ha fatto un grande gesto, lui non voleva neanche dirlo…“. Il resto lo scopriremo solo guardando l’ultima puntata in onda questa sera. Si parlerà anche delle donne della sua vita oppure no?

