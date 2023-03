Eros Ramazzotti mostra il figlio Gabrio Tullio: “È amore puro”/ Gesto toccante per il compleanno

Eros Ramazzotti, gli auguri social al figlio Gabrio Tullio: “È amore unico”

È un giorno molto speciale per Eros Ramazzotti. Il celebre cantante festeggia oggi il compleanno di suo figlio Gabrio Tullio, avuto dalla relazione, ormai finita, con Marica Pellegrinelli. Il bambino compie otto anni e papà Eros ha voluto festeggiarlo con un post pubblicato su Instagram e una rarissima foto del piccolo Gabrio.

“È amore puro, inconfutabile, inconfondibile, unico, è magia. Auguri Gab, ti lovvo”, scrive Eros a corredo della foto in cui si vede Gabrio Tullio intento a sfogliare un libro. Scatto in cui non viene mostrato il volto del bambino, immerso nella sua quotidianità. Una scelta non casuale, visto che finora Eros e Marica hanno sempre tenuto a tutelare la privacy dei loro figli, tenendoli lontani dai media e soprattutto dai social.

Eros Ramazzotti presto nonno: le rivelazioni di Aurora Ramazzotti

Eros Ramazzotti ha dunque fatto una piccola eccezione in occasione del compleanno di suo figlio, un gesto d’amore che d’altronde il cantante ha già fatto in passato anche per la maggiore dei suoi figli: Aurora Ramazzotti.

Proprio grazie a lei Eros sta per vivere una grandissima nuova emozione: quella di diventare nonno. Il parto della figlia avuta da Michelle Hunziker è infatti imminente. Aurora aspetta un maschietto e, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, su questo ha dichiarato: “D’istinto volevo la femmina, non perché avessi una preferenza ma perché ho paura di crescere un maschio. A una bambina avrei potuto insegnare come difendersi da quello che ho affrontato io”.

Un post condiviso da Eros Ramazzotti (@ramazzotti_eros)













