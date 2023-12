Eros Ramazzotti: “Nessun ritorno di fiamma con Michelle Hunziker”/ “Realtà maliziosamente modificata”

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti stanno di nuovo insieme? Il cantante smentisce: “Realtà modificata”

Eros Ramazzotti, con il suo entourage, in questi minuti è intervenuto con un comunicato sui social per smentire l’indiscrezione lanciata da Diva e Donna circa il possibile ritorno di fiamma tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Il settimanale con in copertina l’ex coppia ed una foto un po’ equivoca, titolava: “Eros e Michelle come due innamorati le foto segrete, baci e tenerezze: si amano ancora?” Sembrerebbe proprio assolutamente di no stando alla dura smentita che il cantautore romano ha affidato ai suoi profili Instagram e X (ex twitter) ufficiali. C’è affetto e grande amicizia tra il cantautore e la conduttrice e showgirl, soprattutto per il bene della figlia Aurora, ma non più amore.

Nel dettaglio Eros Ramazzotti ha smentito che sia ritano l’amore con Michelle Hunziker parlando di realtà distorta ad arte nell’articolo di Diva e Donna: “L’articolo rappresenta una realtà falsa artatamente e maliziosamente modificata con utilizzo tendenzioso di normalissime immagini di un rinfresco familiare tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, nessun ritorno di fiamma, nessun riavvicinamento, nessuna nuova storia.”

L’entourage di Eros Ramazzotti ha continuato la dura smentita sul ritorno di fiamma con Michelle Hunziker chiarendo: “I due separati da quasi vent’anni da tempo hanno un rapporto di grande amicizia e condividono l’amore immenso per Aurora nata dal loro matrimonio e con la quale hanno da poco festeggiato il primo compleanno da nonni.” Eros e Michelle si sono conosciuti e innamorati nel 1995, nel ’96 diventano genitori di Aurora e nel ’98 si sposano. L’amore però dura fino al 2002. I due però hanno mantenuto degli ottimi rapporti e lo scorso 5 dicembre hanno festeggiato in famiglia i 27 anni della figlia ed è proprio in quell’occasione che sono state le foto pubblicate da Diva e Donna.

Le strade dei due artisti sono divise da vent’anni. Eros Ramazzotti ha avuto una lunga relazione con la modella Marika Pellegrinelli da cui sono nati Raffaella e Gabrio Tullio mentre Michelle Hunziker dal matrimonio con Tomaso Trussardi è diventata mamma di Sole e Celeste. Anche queste relazioni con il tempo sono naufragate ed adesso Eros Ramazzotti ha una storia con la modella e cantante Dalila Gelsomino e Michelle Hunziker con il medico Alessandro Carollo.











