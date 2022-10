Eros Ramazzotti: “Non sarò un nonno che vizia”/ “Aurora e Goffredo esempio d’amore”

Eros Ramazzotti ha compiuto 59 anni, un importante traguardo a cui presto si aggiungerà anche l’essere nonno. La figlia Aurora Ramazzotti, avuta dalla relazione con Michelle Hunziker, infatti, è in dolce attesa. “È una donna cresciuta e con testa. L’amore che vedo tra lei e il suo compagno Goffredo Cerza è un esempio”, ha affermato il cantante nel corso di una intervista al Corriere della Sera. Per lui sarà il primo nipote, ma ha già le idee chiare per quello che sarà il suo ruolo.

Eros Ramazzotti: "Papà era sicuro sarei diventato famoso"/ "Mamma non mi appoggiava"

“Ho l’istinto a educare, non sarò solo il nonno che vizia”, ha chiarito. E sul primo regalo: “Una gita in studio dove ci sono tutti gli strumenti e vedremo quale preferirà. Più in generale penso che meno regali si facciano più ci sia una spinta a migliorarsi”. Non ci sono dubbi insomma in merito al fatto che la passione per la musica sarà tramandata anche al piccolo di casa.

Eros Ramazzotti ha preso una cotta per Amelia Villano?/ L'indiscrezione

Eros Ramazzotti: “Non sarò un nonno che vizia”. Ora vive una nuova gioventù

Eros Ramazzotti non soltanto sarà un nonno che non intende viziare il primo nipote, ma sarà anche super sprint in questa nuova avventura. Oggi ha infatti compiuto 59 anni, ma sta vivendo una vera e propria seconda gioventù. “L’età è un pensiero che viene, ma mi sento Peter Pan, giovane dentro. Se fisico e testa reggono, l’importante è continuare a dare il massimo. Bisogna lasciare profumo nella vita, una scia di positività”, ha rivelato nel corso dell’intervista al Corriere della Sera.

Aurora Ramazzotti, sfogo sulla gravidanza/ "Per colpa dei social ci sentiamo a disagio"

Ad aiutarlo a sentirsi ancora giovane ci pensa anche la figlia Aurora, venuta alla luce nel 1996, quando il cantante aveva 33 anni, mentre l’allora compagna Michelle Hunziker ne aveva soltanto 19 anni. I due si sarebbero sposati due anni dopo, per poi separarsi nel 2002 e divorziare ufficialmente nel 2009. Tuttora però sono rimasti in ottimi rapporti, tanto che spesso si parla di un ritorno di fiamma.











© RIPRODUZIONE RISERVATA