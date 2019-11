Eros Ramazzotti: nuova fidanzata?/ Dopo Marica Pellegrinelli, spunta una mora…

Eros Ramazzotti riparte da una ragazza mora dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli? Dopo il gossip sul suo rapporto con Carolina Stramare, Miss Italia 2019, Eros Ramazzotti torna al centro del gossip. Il settimanale Chi, nel numero in edicola, pubblica le foto di un incontro ravvicinato tra il cantautore e una giovane ragazza mora. A Lubiana, dove si è esibito nel “Vita Ce N’è World Tour”, al ritorno in albergo, Ramazzotti ha trovato una ragazza che lo stava aspettando. Tra i due, come mostrano le immagine del magazine diretto da Alfonso Signorini, è scattato subito un abbraccio. L’identità della ragazza resta sconosciuta. Chi, però, sottolinea che si trattava di una giovane donna che, per l’età, poteva anche essere la figlia di un amico. L’incontro tra i due si sarebbe protratto fino a tarda ora e Ramazzotti sarebbe apparso sereno e felice di condividere quel tempo con la ragazza.

EROS RAMAZZOTTI HA UN NUOVA FIDANZATA?

Chi è la ragazza con cui è stato beccato Eros Ramazzotti? Tutto tace sul nuovo gossip anche se Chi sottolinea come le foto mettono in evidenza la rinascita del cantautore. Superata la separazione da Marica Pellegrinelli, Ramazzotti è dunque pronto per voltare definitivamente pagina e tuffarsi in una nuova storia d’amore? Il cantautore non commenta anche se, esattamente come ha già fatto, potrebbe decidere di usare nuovamente l’ironia per smentire tutto. Di fronte ai rumors sul presunto flirt con Carolina Stramare, infatti, Eros aveva reagito pubblicando una foto d’epoca accompagnata dalla seguente didascalia: “Vi presento la mia nuova fidanzata, lei è miss Nonna, qui eravamo un po’ più giovani. Ps: È un mondo allo sbando, ma teniamo DURO”. Cosa deciderà di fare, invece, stavolta? Lascerà correre o deciderà di commentare l’ennesimo notizia sulla sua vita privata?





