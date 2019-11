Eros Ramazzotti “presenta” nuova fidanzata/ Ecco la sua Miss… replica al gossip

Eros Ramazzotti ha postato uno scatto anche per sdrammatizzare e smentire le notizie di gossip degli ultimi tempi. Condividendo una foto d’epoca sul suo profilo ufficiale di Instagram, al fianco di una vecchietta, scrive: “Vi presento la mia nuova fidanzata, lei è miss Nonna, qui eravamo un po’ più giovani. Ps: È un mondo allo sbando, ma teniamo DURO”. Secondo le indiscrezioni di “Spy”, Eros Ramazzotti si frequentava con Carolina Stramare, Miss Italia attualmente in carica. La modella invece esce dalla storia con Alessio Falsone, durata otto mesi: “Con il mio ex abbiamo gestito la fine del nostro rapporto insieme, ci siamo lasciati in maniera molto pacifica – aveva spiegato la Miss a “Leggo” – Sono fiera di come siano andate le cose sino all’ultimo; ci siamo sempre rispettati e abbiamo condiviso momenti bellissimi. Siamo però giovani le relazioni a questa età iniziano e possono finire”. Inoltre, proprio gli ultimi gossip la vorrebbero in love con l’ex tronista di Uomini e Donne Mattia Marciano.

Eros Ramazzotti “presenta” la nuova fidanzata

E sul tema Eros Ramazzotti, che le aveva inviato un messaggio su Instagram per complimentarsi nel momento della vittoria, proprio Carolina Stramare aveva negato la possibilità di uscire con il cantante per una cena fuori: “Direi di no, ma resto una sua grandissima fan”. Tramite Instagram infatti, proprio la Miss ha preso posizione riguardo alla news di gossip della love story con Eros: “Ci tenevo a smentire tutto ciò che mi è capitato di leggere – ha spiegato attraverso le Stories di Instagram – Credevo non ce ne fosse bisogno, speravo di non dover trattare l’argomento perché pensavo non fosse necessario e invece mi tocca. In questi giorni ho letto titoli in merito ad una mia presunta relazione seguiti da: nessuno smentisce, chi lo sa? Ve lo dico io: Eros è un artista che stimo e seguo da quando sono piccola. Mi ha scritto il giorno successivo alla proclamazione per congratularsi e io l’ho ringraziato, questo è. È proprio una stupidaggine”. A distanza di un po’ di giorni, anche Ramazzotti ha voluto “rispondere” al gossip in maniera ironica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA