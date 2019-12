Eros Ramazzotti ricorda Adelio Cogliati/ “Sempre nel mio cuore, ciao amico mio”

Eros Ramazzotti, in vacanza con la figlia Aurora per salutare il 2019 e accogliere il 2020, non dimentica l’anniversario della morte di Adelio Cogliati, il paroliere di tantissimi suoi successi come Una Storia Importante, Adesso Tu, Se bastasse una canzone, Più bella cosa e L’Aurora. “Ciao Adelio, sempre nel mio cuore”, scrive Ramazzotti sotto la foto del famoso paroliere. “Riuscirai sempre a trovarmi nelle tue parole, è là che vivrò. Ciao amico mio“, aggiunge poi il cantautore che porta con sè il ricordo degli anni trascorsi insieme ad Adelio Cogliati che, con lui, ha firmato tantissime canzoni che sono diventate la colonna sonora della vita di tutti i fans dell’ex marito di Michelle Hunziker. Un ricordo toccante quello di Ramazzotti che ha emozionato anche i suoi followers. “Un grande poeta”, “Tu hai il potere di far vivere le Sue parole per sempre”, “Ciao Adelio resterai per sempre nei nostri cuori”, sono alcuni dei commenti dei fan.

Eros Ramazzotti, il ricordo di Adelio Cogliati durante le vacanze

La morte di Adelio Cogliati ha lasciato un vuoto profondo nel cuore di Ramazzotti che, lo scorso anno, nel dirgli addio, su Twitter, scriveva: “Ciao Adelio, sei stato fondamentale per me perché con te sono cresciuto umanamente. Non sei stato solo il “paroliere” di quasi tutte le nostre canzoni ma soprattutto un fratello maggiore. Ti vorrò sempre bene. Accompagnami ancora da lassù”. Quello che si concluderà domani è stato un anno particolarmente difficile per Eros Ramazzotti. Il cantautore, oltre ad aver detto addio all’amico Adelio Cogliati il cui ricordo continua ad accompagnarlo ogni giorno, ha chiuso il suo matrimonio con Marica Pellegrinelli. Per brindare al nuovo anno si è così concesso una vacanza con la figlia Aurora e il fidanzato di quest’ultima cercando d’iniziare nel migliore dei modi il 2020.





