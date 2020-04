Eros Ramazzotti ricorda Alex Baroni/ “18 anni dalla tua morte. Manca la tua anima…”

Il 13 aprile del 2002 si spegneva una delle voci più belle e apprezzate del panorama musicale italiano: quella di Alex Baroni. Il cantante nato a Milano nel marzo del 2002 rimase infatti vittima di un tragico incidente stradale dal quale non ci fu scampo. L’artista, allora legato sentimentalmente alla cantante Giorgia, si spense dopo 25 giorni di coma. Fu un dolore grandissimo non soltanto per la sua compagna ma anche per i tantissimi amici del mondo della musica e dello spettacolo che ne piansero la morte. Oggi uno di questi torna a ricordarlo proprio nell’anniversario della sua morte. Stiamo parlando di Eros Ramazzotti che su Instagram ha pubblicato un video con il fermo immagine di una foto che lo vede proprio al fianco di Alex Baroni molti anni fa. Allo scatto si accompagnano poche parole ma ricche di stima per l’artista e amico.

Eros Ramazzotti, il toccante ricordo di Alex Baroni su Instagram

“Ciao Alex, sono passati già 18 anni. La tua arte manca come la tua anima“, scrive Eros Ramazzotti, accompagnando queste parole al video che ripropone il loro duetto, “Non dimenticare Disneyland”. Un omaggio toccante e molto gradito anche dai follower del cantante oltre che dai fan dell’artista scomparso 18 anni fa. Tanti infatti i messaggi per lui. Eccone alcuni: “Voce e anima speciale. Il tempo passa troppo in fretta. Godiamoci tutto.”; “Quando si perde un amico si perde un pezzetto di cuore,ma ci lascia I ricordi quelli non svaniscono.”; e ancora “Carissimo Alex, ti ricorderò sempre come “UN GRANDE CIELO”!”; “Caro Alex, qui si sente la tua mancanza e quella della tua meravigliosa voce”, scrive infine un fan di Baroni.





