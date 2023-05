Eros Ramazzotti, simpatica gaffe per la festa della mamma/ “Ho sbagliato giorno…”

Eros Ramazzotti, l’ultimo periodo è un turbinio di emozioni: dal nipotino cesare alla storia con Dalila

Nel panorama musicale italiano sono diversi gli artisti da poter decantare come vanto internazionale, forti di un apprezzamento costruito con merito nel corso degli anni. Tra questi, uno dei pilastri indiscussi è senza dubbio Eros Ramazzotti; il suo contributo artistico ha fin dall’esordio superato i confini nazionali ed è ancora oggi tra gli italiani che hanno venduto più copie all’estero. Per il cantautore però le buone notizie non riguardano unicamente le trame di carattere professionale; anche la vita privata sta regalando momenti indimenticabili.

Una delle notizie più luminose che ha impreziosito l’attualità di Eros Ramazzotti è senza dubbio la nascita del suo primo nipotino, il piccolo Cesare. Messo al mondo da sua figlia Aurora e il compagno Goffredo Cerza, ha subito ricevuto grande affetto dal neo nonno che celebrò quell’emozione su Instagram. “La vita è meravigliosa, nonostante tutto… Benvenuto Cesare, il futuro è nelle tue mani!”. Parole semplici ma dense dal punto di vista emotivo per un lieto evento che può essere descritto al meglio solo da chi ha la fortuna di viverlo.

Non manca la curiosità, soprattutto in rete, anche in relazione alle novità di carattere sentimentale per Eros Ramazzotti. Il cantante è infatti da diversi mesi impegnati con Dalila Gelsomino; la 26enne è estranea al mondo dello spettacolo ma vanta un discreto curriculum dal punto di vista professionale. Inizialmente la coppia ha evitato le chiacchiere di gossip evitando l’esposizione mediatica; solo un paio di mesi fa i due sono usciti allo scoperto sui social con una serie di post decisamente romantici ed eloquenti.

Tra le ultime notizie riguardo Eros Ramazzotti, oltre alle novità riferite alla vita privata e professionale, spicca una gaffe commessa in occasione della Festa della mamma dello scorso 14 maggio. Il cantautore ha colto l’occasione per pubblicare un tenero messaggio sui social: “Auguri a tutte le mamme”, con tanto di emoticon e una citazione forbita. “Quando guardi tua madre stai guardando l’amore più puro che tu abbia mai conosciuto“. Tutto molto bello, se non fosse per un piccolo dettaglio. Il tutto è stato pubblicato nella giornata di sabato, quando la ricorrenza era chiaramente il giorno successivo. Prontamente, Eros Ramazzotti è corso ai ripari: “Naturalmente ho sbagliato giorno, sono fuso ma va bene lo stesso… Volo!“











