Eros Ramazzotti “Sono libero!”/ Ritorno di fiamma con Michelle Hunziker?

Eros Ramazzotti di nuovo vicino a Michelle Hunziker?

E’ arrivata la replica di Eros Ramazzotti alle voci su un presunto ritorno di fiamma con l’ex moglie e madre di sua figlia Aurora, Michelle Hunziker. I rumor sono cominciati a circolare dopo l’annuncio da parte di quest’ultima e di Tomaso Trussardi sulla fine del loro matrimonio. Il cantautore romano ha precisato con un video postato sulle sue storie di Instagram il suo status: “Non sono fidanzato. Sono libero”. Poi ha anche tirato in ballo un fotografo, intento a fare il suo lavoro: “Questo è un paparazzo – dice Eros Ramazzotti inquadrandosi insieme a lui – che mi sta fotografando con un’amica. Non è la mia fidanzata. E non sono fidanzato. Sono libero. Libero: free, free, free”. L’autore di “Più bella cosa non c’è” sarà sullo stesso palco di Michelle Hunziker per il debutto di “Michelle Impossible“, programma in arrivo mercoledì 16 febbraio su Canale 5.

I due matrimoni (finiti) di Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti è stato sposato per due volte ed è diventato padre per tre volte. La storia con Michelle Hunziker è iniziata nel 1995, quando i due si conobbero dopo un concerto a Milano. Dalla loro unione nacque l’anno successivo Aurora, a cui il papà ha dedicato una delle sue più famose canzoni. Il cantante e la showgirl svizzera erano una delle coppie vip più amate in Italia ma il loro matrimonio finì nel 2009, quando i due decidero di divorziare. Nello stesso anno il cantante conobbe la modella Marica Pellegrinelli, con cui si è unito in matrimonio nel 2014. I due sono rimasti insieme dieci anni ed hanno avuto due figli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Il loro rapporto è poi finito nel 2019. l nome del cantautore è continuamente accostato a donne del mondo dello spettacolo e non. Il giornali di gossip parlano di flirt, ma tutti vengono puntualmente smentiti dal diretto interessato che, ad oggi, si dichiara single.

