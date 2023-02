Eros Ramazzotti: “Ultimo? Si inca**a facilmente..”/ La verità del duo di Sanremo 2023

Sanremo 2023: Eros Ramazzotti si racconta in un’intervista post-Festival

Hanno appassionato l’occhio pubblico TV con il duetto registrato alla gara cover di Sanremo 2023 e, intanto, Eros Ramazzotti e Ultimo fanno parlare di sé per effetto dei loro rapporti, ma non solo. A scatenare la curiosità generale sul loro conto é in particolare una nuova intervista che il Big nel vero senso della musica made in Italy, Eros, rilascia a Il messaggero. Occasione in cui l’intervistato, tra le altre dichiarazioni, menziona il Big di Sanremo 2023, Ultimo, quasi come a definirlo il suo erede, seppur riservando indirettamente una critica al giovane cantautore di Alba. Quest’ultimo é il brano che Ultimo ha presentato alla gara dei 28 Big concorrenti per il titolo della canzone italiana di Sanremo 2023, e alla gara della gara sanremese, la serata delle cover, i due artisti capitolini hanno duettato sulle note Eros Ramazzotti. Un evento nell’evento a margine di cui Eros fa ora il suo plauso a Ultimo, dopo aver avuto un vuoto di memoria del suo repertorio al duetto sanremese sul palco, per cui a fine cover ha lamentato poi, che non vi fosse il gobbo da cui attingere al testo della sua canzone.

“È un grande artista e mi rivedo in lui -fa sapere Ramazzotti su Ultimo, nella dichiarazione di stima-, è un musicista, sa stare sul palco, ha buone idee e sa trasmetterle alla gente. Non ce ne sono tanti così”. Tuttavia, l’intervistato ha una riserva sul giovane Big di Sanremo 2023, a cui lo accomuna la provenienza dalla stessa città natale di Roma: “Deve fare il bravo e stare tranquillo, è troppo istintivo: si incazza facilmente“.

Eros Ramazzotti si sbottona su Sanremo 2023 e la vita privata dopo Michelle Hunziker…

Ma che bilancio trae Eros Ramazzotti del 73esimo Festival della canzone italiana condotto da Amadeus, in quanto spettatore? “Queste cose non musicali fanno notizia, è sempre stato così. Per le canzoni vere si vede dopo. Decide il pubblico, ma in generale da tempo non c’è la sostanza del passato“, spiega dal suo canto.

Ma non é tutto. Perché il cantautore originario di Roma, poi, incalzato sulla sfera sentimentale, lascerebbe intendere che stia vivendo l’inizio di una una fiamma d’amore. Questo, dopo i due matrimoni rivelatisi fallimentari, con Michelle Hunziker e Michela Pellegrinelli: “Qualcosa di buono adesso c’è. Ma non voglio dire altro. Meglio così”. Cosa dice, oggi, della conduttrice svizzera naturalizzata italiana e sua ex storica, Michelle? “È incredibile”. I due hanno in comune la frequenza ad un corso di karate, come spiega Eros Ramazzotti: “E ovviamente la svizzera ha fatto il fenomeno. Io non ho preso cinture, mi sono allenato e basta. Lei due, subito”.

