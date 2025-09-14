Chi è Eros Ramazzotti, la carriera e i grandi successi, l'amore per l'ex moglie Michelle Hunziker e la storia finita male con l'ex Dalila

Eros Ramazzotti, i grandi successi e l’amore, il dolore per la fine della storia con l’ex fidanzata Dalila

Da Più bella cosa dedicata alla sua ex moglie Michelle Hunziker a Il mio giorno preferito, uscito dopo la rottura con l’ex fidanzata Dalila Gelsomino, Eros Ramazzotti ha raccontato e cantato l’amore sotto varie forme. D’altronde la sua lunga carriera parla da sé, con grandi successi senza tempo che ancora oggi animano i cuori dei fan. Perché Eros Ramazzotti è stato e continua ad essere una delle voci più apprezzate nel panorama musicale italiano e non solo. Anche in Spagna, infatti, i suoi pezzi macinano numeri da capogiro, segno che i riscontri sono totali.

Aurora Ramazzotti, chi è la figlia di Michelle Hunziker/ "Diventare mamma mi ha regalato una nuova visione"

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale, come dicevamo, l’ultima rottura con l’ex fidanzata Dalila è stata spiazzante. A spiegarne i motivi, diversi mesi fa, era stata proprio l’ex modella, ammettendo che dopo due anni di relazione era venuta a meno la felicità di coppia. “Io ed Eros non eravamo più felici”, aveva detto lei brevemente sui social.

Michelle Hunziker, il rapporto con gli ex mariti Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi/ "Tempo cura dolore ma.."

Eros Ramazzotti, dalla rottura con Dalila al rapporto ritrovato con Michelle Hunziker

“Sono stati mesi di grande dolore e di interminabile silenzio…”, le parole di Dalila a proposito della fine della storia con Eros. Secondo l’ex fidanzata, non sarebbe stata tutelata dal cantante in determinati momenti della loro relazione. Un errore imperdonabile che ha finito per usare l’armonia di coppia. Oggi Eros Ramazzotti si consola con la sua musica e con il rapporto, non solo recuperato ma anche migliorato e più armonioso, con l’ex moglie Michelle Hunziker.

Giovanni Brusca libero dopo 25 anni di carcere, Eros Ramazzotti furioso/ "Ma dove viviamo? È un porco"

C’è poi il nipotino avuto dalla figlia Aurora, che riempie le giornate di nonno Eros e nonna Michelle. Per il momento, dunque, l’amore ha preso una pausa per quanto riguarda il cantante. Chissà che un domani, una nuova storia non possa bussare ancora alla porta di Eros.