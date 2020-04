Eros Ramazzotti Vs Alberto Dandolo per Roberta Morise?/ “Parole dure ma è un monito!”

Dopo settimane di gossip, Eros Ramazzotti ha deciso di smentire le voci sulla possibile relazione con Roberta Morise con un duro post pubblicato su Instagram. Le parole del cantante hanno fatto storcere il naso al giornalista Alberto Dandolo, che prima di altri ha lanciato la notizia della presunta relazione attraverso il settimanale Oggi. È per questo che Dandolo ha replicato al post di Ramazzotti con un altro post pubblicato su Instagram: “Caro @ramazzotti_eros se con questo post ti riferisci alla notizia da me data su OGGI più di 10 gg fa sulla tua tenera e pulita amicizia con Roberta ti invito a rileggere il mio articolo. – ha scritto il giornalista, per poi aggiungere – Un pezzo di una delicatezza e di una soavità che raramente un giornalista dedica e concede a 2 persone pubbliche. Ma la bellezza e la pulizia del vostro rapporto meritava le parole che ho speso. Forse non hai letto ciò che ho scritto. Però Eros lasciamo stare i morti. Non offediamoli chiamandoli in causa in simili contesti. Ti abbraccio forte. A.”

Alberto Dandolo chiarisce con Eros Ramazzotti: “Post duro ma si tratta soltanto di un monito”

Dopo il botta e risposta social, Alberto Dandolo ha però deciso di contattare telefonicamente Eros Ramazzotti e avere chiarimenti sulle polemiche parole scritte attraverso i canali social. Un chiarimento servito ad allontanare ogni tensione, come lo stesso Dandolo ha poi chiarito con un nuovo post. In questo si legge: “Ho sentito @ramazzotti_eros ieri sera. Come sempre un signore, gentile e simpatico. Mi ha rassicurato che non si riferiva al mio articolo su OGGI nel suo post molto duro contro le ultime news che lo riguarderebbero. – ha chiarito il giornalista, per poi concludere – Il suo voleva essere semplicemente un monito rispetto alla deriva che un certo gossip può prendere quando perde di vista verità e rispetto.”





