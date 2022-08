Eros Rammazzotti, il dolce messaggio di auguri alla figlia/ “Corri verso il tuo futuro”

Eros Ramazzotti emoziona il web con un messaggio per la figlia avuta con Marica Pellegrinelli

Eros Ramazzotti torna a raccontarsi ai fedeli sostenitori in rete con una dolce dedica social destinata alla figlia Raffaella Maria, la figlia che l’artista ha concepito insieme alla seconda ex moglie avuta dopo la prima ex consorte Michelle Hunziker, Marica Pellegrinelli. In questi giorni la piccola Raffaella ha spento le candeline, in occasione dell’undicesimo compleanno, e per il grande evento il cantante di Fuoco nel fuoco ha voluto dedicare alla festeggiata un sentito messaggio di auguri, che ora emoziona il popolo degli internauti.

Riattivatosi tra le Instagram stories, Eros Ramazzotti ha quindi destinato a Raffaella Maria le sue parole di auguri di buon compleanno, per un futuro migliore , corredate da una suggestiva foto che ritrae la piccola mentre è inquadrata dalla fotocamera di spalle ed è al mare. Segno che l’artista tenga a mantenere comunque la privacy della piccola, seppur condividendo per lei un messaggio di auguri tra le storie. «Corri verso il tuo futuro in un mondo che spero sia migliore di adesso. Ti amo Raffa», si legge nel messaggio riportato dal cantautore, che ora commuove il popolo della rete.

Eros Ramazzotti racconta “l’amore naufragato”: il messaggio di speranza

Nel frattempo, Eros Ramazzotti ha rilasciato un’intervista esclusiva in confidenza con Il corriere della Sera, dove -evidentemente in riferimento ai matrimoni naufragati con le due donne più importanti della sua vita, Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli- ha tenuto a lanciare un messaggio positivo rispetto alla fine di un amore. “L’amore può finire, non il desiderio che l’altro sia felice”, sono le dichiarazioni che testualmente Eros Ramazzotti ha rilasciato nell’intervista e che figurano sulla copertina del nuovo numero di 7Corriere del Corriere della sera, dedicata proprio al cantautore.

Insomma, sembra proprio che per l’artista l’amore vero non abbia mai davvero fine e che tenda a trasformarsi in un bene incondizionato, provato verso chi si ama.











