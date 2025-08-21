Errani-Vavassori campioni nel doppio misto agli Us Open 2025: terzo Slam per la coppia azzurra, ma in un torneo ancora tutto da rivedere.

ERRANI-VAVASSORI VINCONO IL DOPPIO MISTO AGLI US OPEN 2025

Errani-Vavassori campioni nel doppio misto agli Us Open 2025: questa la notizia della notte italiana, la coppia azzurra ha messo le mani sul titolo che rappresentava una grande novità. Non per quanto riguarda il doppio misto, che ovviamente si è sempre giocato; quanto per il nuovissimo torneo introdotto a New York.

Già vincitori lo scorso anno, e con Roland Garros e Indian Wells in bacheca in questa stagione, Sara Errani e Andrea Vavassori hanno battuto in finale la coppia formata da Iga Swiatek e Casper Ruud, nel super tie break che costituiva il terzo set: è un titolo Slam ufficialmente registrato, dunque comunque importante.

Da qui però è giusto fare delle considerazioni su quello che abbiamo visto, e sull’esperimento che la federtennis statunitense ha voluto mettere in moto: può davvero questo doppio misto avere un futuro?

Partiamo dalle basi, ovvero che oggi il doppio per quanto importante e magari anche affascinante da vedere ha perso smalto: c’è stato un tempo in cui lo giocavano tutti perché le classifiche erano unite e dunque c’era tutto l’interesse a primeggiare anche qui, oggi non è più così e, via via, il doppio è diventato sempre più terreno per specialisti, con rare eccezioni di qualche giocatore che primeggia anche nel singolare.

I DUBBI SUL NUOVO DOPPIO MISTO

Lo è stata Sara Errani un decennio fa, lo è oggi Jasmine Paolini solo per rimanere all’Italia, ma la lista è breve (e arriveremo ad un altro nome). Ora, per provare a rinvigorire l’interesse nel doppio misto, agli Us Open 2025 si è deciso di introdurre un torneo tutto nuovo: molto più breve (si partiva dagli ottavi di finale), con nomi altisonanti ma a livello di singolare, la possibilità di formare la coppia e il tabellone creato sulla base del ranking – singolare – dei due. Il problema è che per rendere il tutto più snello si è deciso di giocare con le regole del Fast 4 tennis: dunque, quattro game per vincere il set (finale esclusa) sia pure tenendo buona la regola dei due game di vantaggio; punto decisivo sul 40-40 eliminando i vantaggi, naturalmente due set su tre (ma questo come sempre).

Insomma: le partite rarissimamente hanno superato l’ora di gioco, e il torneo è stato subito bollato come esibizione. Avrebbe dovuto giocarlo Jannik Sinner, che prima ha perso la compagna Emma Navarro e poi si è ritirato lui stesso, volendosi riprendere pienamente (e giustamente) dopo il malanno che gli ha impedito di competere nella finale di Cincinnati. A proposito di Sinner, a dare il tono del doppio misto agli Us Open 2025 è arrivata l’indiscrezione su come il numero 1 Atp avesse chiesto la disponibilità di Serena Williams a giocare con lui: pare che la statunitense non abbia superato i controlli antidoping (è inattiva da troppo tempo), ma già la scelta di Sinner la dice lunga sul tenore di questo torneo.

ERRANI-VAVASSORI, VITTORIA “SCONTATA”?

Sicuramente ci siamo divertiti: partite brevi e intense, scambi interessanti, comunque curioso vedere tanti campioni del singolare cimentarsi nel doppio. Se però il tema era l’esperimento, è fallito: basti pensare che tra tante coppie glamour (c’erano anche Carlos Alcaraz e Emma Raducanu) ha vinto quella forse meno “chiacchierata” e attesa, i nostri Errani e Vavassori, e anche questo è un dato molto indicativo perché nel tabellone erano i veri doppisti, quelli che già giocano insieme e sono abituati a farlo. Per il resto, atmosfere del tutto rilassate in campo: tante risate, giocatori che si sono presi poco sul serio (in certi casi) e via discorrendo, compresa una Iga Swiatek che era in campo a Flushing Meadows poche ore dopo aver trionfato a Cincinnati (come dire: era davvero necessario? Tuttavia, rispetto per lei).

Dietro la lavagna finiscono, guardando ai match, Daniil Medvedev e Olga Danilovic: quest’ultima ha affondato le possibilità di Novak Djokovic (che ci ha messo del suo) giocando malissimo, mentre il russo nei quarti di finale ha commesso una serie incredibile di doppi falli e ha così portato all’eliminazione, che non avrebbe meritato la straordinaria Mirra Andreeva, bravissima anche nel doppio misto agli Us Open 2025 come del resto sempre. Menzione speciale anche per Jack Draper, devastante sotto rete: si è fermato in semifinale con Jessica Pegula, lui da solo avrebbe meritato miglior sorte e a proposito: occhio a lui negli Us Open 2025 per il torneo singolare.