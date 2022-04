Erri De Luca, chi è lo scrittore?/ “Sono rimasto figlio, il padre di nessuno”

Erri De Luca, chi è lo scittore?

Lo scrittore Erri De Luca (vero nome Enrico) è nato a Napoli nel 1950. Il nome, Erri, è la versione italiana di Harry, il nome dello zio. Ha studiato nelle scuole pubbliche De Amicis (elementari), Fiorelli (medie), Umberto I (liceo). A 18 anni ha lasciato Napoli: “Nell’adolescenza si era accumulata una carica di insofferenze, per la disciplina del sapere liceale, per la famiglia, per il percorso già tracciato, per la città. Di temperamento chiuso e critico, dovevo sgomberare. Abito da qualche decennio in campagna e non tornerei a stabilirmi in nessun centro abitato, neanche un villaggio”, ha spiegato a Il Fatto Quotidiano. De Luca, infatti, vive nella campagna romana, in una casa recuperata da un rudere. Il suo primo romanzo, “Non ora, non qui”, è stato pubblicato in Italia nel 1989. I suoi libri sono stati tradotti in oltre 30 lingue. Autodidatta in inglese, francese, swahili, russo, yiddish e ebraico antico, ha tradotto con metodo letterale alcune parti dell’Antico Testamento.

Erri De Luca non si è mai sposato e non ha figli

Erri De Luca non si è mai sposato: “Sono rimasto scapolo dopo un paio di provvidenziali rifiuti. E, forse, lo considero una benedizione. Per loro, naturalmente”, ha confessato a Il Fatto Quotidiano. Ma dell’amore ha scritto, basti pensare alla bellissima poesia “Io ti vorrei bastare”: “Io te vurria vasa’, sospira la canzone / ma prima e più di questo io ti vorrei bastare, / io te vurria abbasta’, / come la gola al canto come il coltello al pane / come la fede al santo io ti vorrei bastare”. Lo scrittore napoletano non ha avuto figli: “Un figlio dovrebbe passare attraverso una madre e quella non l’ho incontrata. Sono rimasto figlio, il padre di nessuno”. L’ultimo libro di Erri De Luca, “A Grandezza Naturale”, è dedicato al padre: “Ho racimolato storie di rapporti conflittuali tra generazioni e ci ho infilato qualcosa di mio, un punto di vista parziale, non panoramico”, ha spiegato a Libreriamo.

