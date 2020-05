Erri De Luca: “Credo nei giovani”/ “Generazione profetica, inventerà nuova economia”

Pubblicità

Erri De Luca, celebre scrittore, compirà domani, mercoledì 20 maggio 2020, i suoi primi 70 anni. Una ricorrenza importante, ma che non sarà festeggiata dal diretto interessato, il quale, approfittando dell’allentamento delle misure restrittive connesse all’emergenza epidemiologica nel nostro Paese, si recherà a scalare in montagna, dedicandosi così a una sua grande passione. L’ha rivelato nell’ambito di un’intervista rilasciata all’ANSA, nel corso della quale, ripercorrendo la sua vita, l’uomo (che ha anche dei trascorsi come poeta, attore di teatro, traduttore e autore di cortometraggi) ritiene di non riconoscere “nessun percorso, piuttosto uno zigzagare da una tappa all’altra in maniera caotica, senza nessuna linea retta, come gli ebrei nel deserto del Sinai per 40 anni”. E ancora: “Ho vagato nel mio tempo. Come uno del Novecento, un secolo molto impegnativo per i suoi inquilini. Il secolo della grandi migrazioni, delle rivoluzioni, della guerra moderna. Ho fatto parte dell’ultima generazione rivoluzionaria del 1900”.

ERRI DE LUCA: “I GIOVANI, IL NOSTRO FUTURO”

Ultima generazione rivoluzionaria, sì. Un passaggio al quale l’ANSA ha dedicato particolare attenzione, in quanto costituisce a suo modo uno spartiacque temporale non indifferente. “Oggi la parola rivoluzione è scaduta, si è esaurita nel Novecento”, ha ribadito Erri De Luca. Allora, quella di oggi che generazione è? “Una generazione profetica. Sono ammirato, credo molto in questa gioventù. I giovani stanno accumulando saperi per poter inventare un futuro dell’economia del mondo che sarà della riparazione e del risanamento e che potrà essere redditizia. Chi nega questa evidenza, come chi nega le pandemie, sono cascami del passato”. D’altro canto, la crisi economica presente attualmente in Italia e negli altri Stati e legata inevitabilmente agli stop forzati causati dalle serrate furiose delle attività commerciali e delle aziende per via del Covid-19, potrà essere risolta soltanto con nuovi approcci, con nuovi metodi, con nuove convinzioni.



