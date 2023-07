Errori modello 730/ Ecco cosa potrebbe far scattare il controllo preventivo (12 luglio 2023)

Alcuni errori nel modello 730 potrebbe far scattare un allarme all’Agenzia delle Entrate, con conseguenti controlli preventivi. Di seguito vedremo quali sono le operazioni da evitare affinché l’ente governativo non provveda ad effettuare dei check che possano causare l’applicazione di alcune sanzioni.

Quando arriva il rimborso 730 dall'Agenzia delle Entrate 2023/ Date e modalità (6 luglio)

In questo periodo sono tantissimi i contribuenti italiani che stanno richiedendo il rimborso tramite delle detrazioni fiscali delle spese effettuate nell’anno di imposta di riferimento. Un primo check potrebbe scattare autonomamente quando il risarcimento fiscale supera i 4 mila euro.

Errori modello 730: elementi di incoerenza e reddito

Gli errori del modello 730 potrebbero esser soggetti a verifica. Come abbiamo discusso precedentemente, a volte ci sono circostanze per la quale l’Agenzia delle Entrate si sente in dovere di intervenire tempestivamente e in modo preventivo.

Come detrarre l'affitto dal 730/ quanto si può risparmiare? (5 luglio 2023)

Un primo caso – come ribadito poc’anzi – è quando il rimborso supera i 4 mila euro. Entro 4 mesi l’ente governativo potrebbe richiedere una documentazione aggiuntiva che testimoni la congruenza tra le spese realmente effettuate e quelle dichiarate.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate è stato chiarito con il numero 203543/2023 del 9 giugno 2023, all’interno del quale sono contenuti i possibili errori e le incongruenze tra ciò che è stato dichiarato e quello realmente speso:

Presso i modelli di versamento; Nelle certificazioni uniche; Nelle dichiarazioni dell’anno precedente.

Altri possibili errori nel modello 730 potrebbero verificarsi quando l’Agenzia delle Entrate riceve dei dati da fonte esterne che non combaciano con quanto dichiarato dal contribuente italiano.

Bonus zanzariere 2023/ Come inserire la spesa nel modello 730 per ottenere il rimborso (3 luglio 2023)

Errori modello 730: come funzionano i controlli dell’AE?

Ci sono degli errori nel modello 730 che possono riscontrare – come abbiamo visto – anche delle incongruenze con quanto dichiarato o semplicemente dei dati fuorvianti rispetto alle comunicazioni ricevute da enti e/o fonti esterne.

L’Agenzia delle Entrate qualora sospettasse qualcosa o semplicemente per via di controlli random, potrebbe approfondire la vicenda richiedendo delle documentazioni integrative. Entro il 6° mese dalla trasmissione dei dati, l’ente è tenuto a dover rimborsare quanto realmente spettante al contribuente.

Viceversa, il rimborso resterà in sospeso e si dovrà attendere che l’AE riesca ad individuare i problemi, gli errori o le incongruenze riscontrate.











© RIPRODUZIONE RISERVATA